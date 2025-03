Marine Le Pen denuncia una "decisión política" para "bloquear deliberadamente" sus aspiraciones presidenciales

Una "decisión política" pensada para "bloquear deliberadamente" su carrera y que "de ninguna manera" supondrá el final de su vida política. Así se ha defendido la líder ultraderechista francesa Marine Le Pen tras haber sido condenada a cinco años de inhabilitación, entre otros aspectos, por haber desviado fondos europeos a su partido, la Agrupación Nacional.

En una entrevista para TF1, la primera desde la sentencia, Le Pen asegura que el "Estado de Derecho ha sido violado" y sin admitir la menor culpa en lo que llama mero "desacuerdo administrativo", ha adelantado que va a presentar recurso para poder concurrir a los comicios de 2027. "No voy a dejar que me eliminen fácilmente"; menos aún sabedora de su fuerza electoral en estos momentos.

Horas antes, saltaba la noticia, que de inmediato daba la vuelta al panorama político francés (y más allá). Su inhabilitación para cualquier cargo público por cinco años. Una medida clave, mucho más que una pena de prisión que no implicará entrada en la cárcel o la fuerte multa, porque a día de hoy le impediría participar en las elecciones presidenciales de 2027.

Los de 2027 serán unos comicios ya sin Macron, quien le derrotó en las dos últimas citas en segunda vuelta. A más de dos años vista, Le Pen aparece como favorita en las encuestas, tanto en primera como en segunda vuelta, a más de dos años vista.

Por el momento, Le Pen habla de apelación, no de indulto, porque los últimos "se aplican a una decisión final", lo que no es su caso, porque aún está abierto a recursos. Así hará la cabeza de la ultraderecha gala, que ha expresado en TF1 su "confianza en la capacidad de un tribunal de apelación para analizar este caso con neutralidad y concluir que, en realidad, no tenemos nada que reprocharnos".

Los jueces han aplicado prácticas que se creían reservadas a los regímenes autoritarios [...] Es un día desastroso para nuestra democracia y para nuestro país Marine Le Pen

Sin querer entrar en detalles, y siempre con la frase "soy inocente", se ha limitado a calificar como "desacuerdo administrativo con el Parlamento Europeo" un caso del que "no hay enriquecimiento personal, ni corrupción, ni nada de eso".

"Los jueces han aplicado prácticas que se creían reservadas a los regímenes autoritarios", ha proseguido, en un tono que han venido utilizado sus compañeros y aliados ideológicos a lo largo de toda la jornada. Sin referirse a ellos, pero compartiendo discurso, la política francesa ha tildado de "día desastroso (...) para nuestra democracia y para nuestro país" por privar a "millones de franceses" del candidato que hoy se considera favorito en las elecciones presidenciales".

El mundo ultra, con Le Pen... y Bardella a la espera

A lo largo del día se han multiplicado las reacciones, llevando la cuestión a toda Europa y buena parte del mundo. Líderes ultras y gobiernos como el de Vladimir Putin han sacado la cara por Le Pen, entre acusaciones de "golpe" por parte de la justicia francesa y de un intento de revertir la voluntad democrática de los franceses.

Así se han expresado figuras como Elon Musk, Viktor Orbán, Matteo Salvini o Santiago Abascal. Todos ellos ven maniobras de la "izquierda" para impedir la presencia de su socia de ideología o incluso grupo en el Parlamento Europeo.

En esa línea discursiva, el presidente de Agrupación Nacional, Jordan Bardella, ha convocado a una "movilización popular pacífica" contra el "escándalo democrático". El llamamiento busca, en palabras del máximo cargo del partido lepenista, "salvar la democracia".

El propio Bardella se sitúa como plan b de los lepenistas, si finalmente la líder de facto no logra poder presentarse. "Un gran activo para el movimiento [...] que espero que no tengamos que utilizar antes de lo necesario ", ha concluido Marine Le Pen. Ya fue cabeza de lista en las europeas de 2023 y en las legislativas del pasado año.