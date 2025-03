La ultra francesa Marine Le Pen, culpable de desviar fondos europeos a su partido 

La líder de la extrema derecha francesa, Marine Le Pen, ha sido encontrada culpable de desviar fondos europeos a su partido, alimentando la maquinaria propia con dinero finalista, que debía usarse para el pago de sus actividades en Bruselas y Estrasburgo. Tanto ella como otros ocho eurodiputados de su fuerza, la Agrupación Nacional -en francés: Rassemblement National, RN-, y 12 asesores han sido condenados este lunes por malversación. Aún no ha trascendido la pena que se le va a imponer a cada uno de ellos.

Finalista de las dos últimas batallas para el Elíseo, Le Pen lidera el partido más votado en las dos últimas elecciones, incluidas las legislativas de julio pasado, lo que le coloca en una buena posición para convertirse en la sustituta de Emmanuel Macron dentro de algo más de dos años. Si es inhabilitada, no podría concurrir a los comicios de 2027, en los que se espera que sea la mayor adversaria del partido liberal del actual presidente.

Su suerte está ahora en manos del tribunal de París que durante tres meses le ha juzgado por desvío de fondos del Parlamento Europeo entre 2004 y 2016, una acusación que llevó a la Fiscalía a pedir contra ella cinco años de cárcel, tres de ellos exentos de cumplimiento, dos efectivos pero no entre rejas y 300.000 euros de multa.

Pero, sobre todo, al término de un duro alegato que pedía una pena ejemplar, el Ministerio Público pidió que le condene a cinco años de inhabilitación para cargo público con aplicación inmediata, incluso en el previsible caso de una apelación. Esa es la clave del caso. De aceptarlo, el tribunal provocaría un terremoto político en el país, sobre todo en la extrema derecha, que se vería privada de la líder que más le ha acercado al poder y las miradas se volverían hacia su delfín, Jordan Bardella, de 29 años, un valor electoral menos sólido.

La condena a una inhabilitación inmediata es la hipótesis en la que menos quiere creer la ultraderecha francesa, que repite que esa sentencia tendría más tintes políticos que jurídicos. Hay que ver ahora, en función del daño, si se hacen los mártires del sistema y encuentran rédito en ello, pero el sustituto, si se llega a eso, no tendrá ni por asomo el tirón de Le Pen y puede complicar su pretendida llegada a El Elíseo, favoreciendo otras mayorías en un atomizadísimo escenario.

Cobrar, no ir, engordar al partido

En este tiempo se ha presentado una multitud de pruebas en el juicio, en el que desfilaron asistentes parlamentarios pagados por la Eurocámara pero que apenas pisaban sus instalaciones de Bruselas o Estrasburgo, mientras que eran asiduos de los locales del partido en una localidad de la región de París, Le Pen y sus huestes aspiran a que no se incluya la inhabilitación o, en su caso, que esta quede en suspenso en caso de apelación.

Eso daría oxígeno a Le Pen, que podría encadenar recursos y dilatar la sentencia definitiva más allá de 2027. En caso de victoria en las presidenciales, quedaría cubierta por la inmunidad del jefe del Estado.

Le Pen apenas ha hablado de esa sentencia pero el pasado sábado se mostró confiada en que los jueces no van a acabar con su carrera política. "No creo que lleguen tan lejos", dijo en declaraciones al semanario La Tribune du Dimanche. Esta mañana, en cambio, al entrar en los juzgados de París su rostro era tremendamente serio. No hay buenas noticias para la lideresa de los ultras, pionera de la derecha extrema que hoy crece en Europa.