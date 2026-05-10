Mark Rutte, secretario general de la OTAN: "Los europeos han entendido el mensaje de Donald Trump"

Desde finales de febrero se ha desatado una guerra en Oriente Medio, la cual progresivamente ha repercutido en nuestra sociedad a nivel global. La economía y el comercio mundial afrontan un complejo panorama por el encarecimiento de recursos naturales tales como el petróleo y el gas natural.

El ámbito sociopolítico tampoco está eximido de dicho contexto. Las relaciones entre el gobierno estadounidense y los países europeos pertenecientes a la Organización del Tratado del Atlántico Norte están sumamente tensionadas.

El presidente Donald Trump no está de acuerdo con la conducta que las naciones europeas han tomado en torno al conflicto con Irán. A tal punto que hace unos días anunció la retirada de 5.000 uniformados norteamericanos de Alemania.

Además, Estados Unidos no desplegará, como estaba previsto inicialmente, misiles de crucero de alcance medio en Alemania este año para defenderse de los ataques rusos. EEUU juega un papel importante en la seguridad militar del territorio europeo frente a amenazas internacionales. Tras la decisión de Trump, este panorama podría estar en duda.

La OTAN intenta mediar

Para la OTAN, la presencia militar estadounidense en el continente europeo es clave. La organización internacional valora altamente la capacidad de coordinación de operaciones, logística y de respuesta rápida que la Casa Blanca le ofrece gracias al despliegue de soldados en diversas bases militares alrededor de Europa, principalmente en territorio teutón.

Es por ello que Mark Rutte, secretario general de la OTAN, ha intentado ser el mediador en esta compleja situación. Así lo informa el diario alemán Spiegel, a través de uno de sus más recientes artículos. “Los europeos han entendido el mensaje de Donald Trump”, declara el representante, sugiriendo que los ánimos entre ambas partes ya cesaron.

Rutte señala que cada vez más países europeos están desplazando “servicios logísticos y de apoyo esenciales”, como cazaminas y buques desminadores, “más cerca de las zonas de operaciones para que estén preparados para la siguiente fase”, concluye.