Mientras la crisis de Ormuz tensiona el comercio mundial, China termina un megacanal de 134 kilómetros que ahorrará a sus navieras 750 millones al año

Actualmente, el comercio global atraviesa un complejo panorama. Esta situación corresponde a las diversas crisis internacionales que nuestra sociedad ha padecido en los últimos años. La invasión rusa y la guerra desatada en el Oriente Medio son algunos de los factores que han contribuido a dicha inestabilidad comercial.

En este sentido, las rutas mercantiles cobran suma relevancia. El conflicto bélico entre Estados Unidos e Irán es un claro ejemplo de ello: el cierre del estrecho de Ormuz ha representado graves repercusiones económicas para todo tipo de industrias. Cabe recordar que el 20 % del petróleo, además de una significativa cantidad de gas natural, se desplazaba por el canal previo a la guerra.

El megacanal que está construyendo China

Bajo este contexto, los países buscan vías alternativas para evitar a toda costa que sus respectivas economías se estanquen. China, una de las potencias mundiales en el ámbito comercial, no se ha quedado con los brazos cruzados y ya se encuentra fabricando el denominado Canal Pingul.

Se trata de un megacanal de 134 kilómetros de largo, el cual tiene como objetivos principales optimizar el transporte de mercancías desde el suroeste del país. Reduciendo costes y fortaleciendo las relaciones comerciales con el Sudeste Asiático. Así lo informa el diario teutón, Focus, por medio de uno de sus más recientes artículos.

Se planifica que la vía fluvial conecte a Nanning, capital de la provincia china de Guangxi, con el golfo de Tonkín. Este accidente geográfico se encuentra entre la costa de Vietnam, la costa sur de China y la isla de Hainan, al este.

De esta manera, el canal enlazará el tráfico fluvial chino con las rutas marítimas internacionales, eliminando la necesidad de que los barcos utilicen la ruta tradicional a través de la provincia de Guangdong.

Como resultado, esto posibilitará a las navieras ahorrar notablemente en costos de tránsito. Se espera que el tiempo de transporte se reduzca de un mes a entre siete y diez días. Todo apunta a un ahorro anual de entre 725 y 750 millones de dólares.

Conforme a lo expuesto por el reconocido centro de estudios Carnegie Endowment for International Peace, el Canal Pingul tendrá la capacidad de recibir una carga de 89 millones de toneladas anualmente.