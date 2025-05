Medios rusos despliegan las interpretaciones de la última respuesta de Zelenski a Putin: "Occidente quiere atacar a Rusia"

Global Images Ukraine via Getty

La propuesta del presidente ruso, Vladímir Putin, de establecer negociaciones directas con Ucrania ha generado una ola de interpretaciones contradictorias en los medios rusos, especialmente tras la respuesta afirmativa del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, quien ha asegurado estar dispuesto a reunirse con Putin este jueves en Estambul.

Sin embargo, el anuncio ha sido recibido con escepticismo en los medios rusos. El sitio de noticias Novyi den publicó una interpretación particularmente llamativa de la situación, en la que el comentarista Andrei Perla, descrito como politólogo pero ampliamente considerado un propagandista del Kremlin, argumenta que se trata de una maniobra de Occidente.

"¿Por qué la exigencia de que 'primero un alto el fuego, luego negociaciones'? No solo porque se da en forma de ultimátum. Lo más importante aquí es que las negociaciones están condenadas al fracaso. [...] Esto no es paz, es un aplazamiento de la guerra. Rusia no lo necesita", señala, asegurando que Occidente se prepara para atacar a Rusia.

"No pasará nada, la línea del frente se congelará por un tiempo, y Occidente se preparará para un ataque contra nosotros, y nosotros nos prepararemos para repeler el ataque. Esto no es paz, es un aplazamiento de la guerra. Rusia no lo necesita", reflexiona. En este sentido, apunta que solo una "derrota decisiva" a nivel militar y propagandístico garantizaría la seguridad rusa.

Cree que Putin no viajará a Estambul

Por otra parte, Perla descarta la posibilidad de que Putin acuda a la reunión en Estambul, afirmando que el mandatario no participará en lo que denomina un "circo", y que, en su lugar, enviará una delegación. "Es estúpido: Putin no irá a Estambul si no se han acordado todos los términos de la paz", sentencia.

Según él, Zelenski recurre a una estrategia de "fingir ser estúpido" al insistir en que espera a Putin en persona. Además, sostiene que Ucrania debería tener un nuevo presidente para que las negociaciones sean válidas, repitiendo la narrativa del Kremlin de que el mandato de Zelenski ha expirado, aunque las elecciones no se han celebrado debido a la guerra.

Por su parte, el tabloide Komsomolskaya Pravda, cercano al Kremlin, sugiere que Zelenski actúa movido por el miedo a presiones internacionales, especialmente de figuras como Donald Trump, y lo acusa de fanfarronear al estilo de "gángsters de los 90".

