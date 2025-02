Milei intenta hacer olvidar el 'criptofiasco' de Libra con un afilado y ruidoso regalo para Elon Musk

El presidente de Argentina, el ultraderechista Javier Milei, ha vuelto a Estados Unidos -ya van nueve desde su entrada en la Casa Rosada- para iniciar una gira de conferencias en las que explicará su gestión de la economía argentina y, también, acudir a la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), la convención ultra que el movimiento MAGA usa desde hace años como su escaparate y en la que, al menos este año, se abrazará a la ultraderecha europea, con la italiana Giorgia Meloni y el francés Jordan Bardella como las estrellas invitadas a una conferencia que se celebrará en Washington.

También figura en la lista de invitados el presidente argentino, que repite como máximo referente de la ultraderecha latinoamericana y que, pese a la crisis que se ha desatado en Argentina por el 'criptofiasco' de la criptomoneda $LIBRA y el corte que se eliminó en la entrevista que concedió esta semana al canal TN para explicar su relación con una trama en la que están implicados empresarios y asesores del presidente argentino, ha decidido volver a pisar suelo estadounidense a golpe de motosierra. Nunca mejor dicho.

Porque el presidente argentino, en su primer acto nada más llegar a la CPAC, le ha hecho un regalo al multimillonario Elon Musk, con quien se ha reunido en un encuentro fuera de agenda y al que le ha entregado una motosierra. Porque, ¿qué mejor símbolo de "amistad" entre dos figuras que han hecho de los recortes su bandera? "Llegó la motocierra (sic) a DOGE...!!! The Chainsaw has arrived at DOGE...!!! VIVA LA LIBERTAD CARAJO", ha escrito Milei en la misma cuenta de 'X' en la que promocionó la polémica criptomoneda.

Después del primer encuentro, con Elon Musk arengando al público reunido en el centro de convenciones Gaylord, en Washington, la mano derecha de Donald Trump y Milei han escenificado un pequeño entremés en el que han simulado un encuentro no programado y la entrega de un regalo desenvuelto entre bambalinas. "Milei tiene un regalo para mí", le soltó el supuesto responsable del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) a un público enfervorizado, que se vino arriba con aplausos.

Acto seguido, el presidente de Argentina volvió a escena con la motosierra en mano, se la entregó de nuevo (por si no había quedado claro) y ambos se estrecharon la mano. Según la Presidencia argentina, la motosierra es una réplica de la que Milei tiene en su despacho.

Este peculiar intercambio de regalos marca el inicio de la agenda de Milei en Estados Unidos, que incluye una reunión con Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI). El presidente argentino aseguró hace unos días que el país está cerca de cerrar un nuevo acuerdo con el organismo, al que Argentina debe unos 40.000 millones de dólares. Pero antes, este viernes, pronunciará una conferencia en la sede del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) bajo el título de El modelo económico argentino. Luego se reunirá con Ajay Banga, presidente del Banco Mundial. Y el sábado, en su último día en suelo estadounidense, intervendrá en la clausura de la CPAC, donde se espera que Donald Trump también tome la palabra. Un encuentro de ultraderecha en toda regla, donde los recortes y la retórica populista serán los protagonistas.

El escándalo de la criptomoneda '$LIBRA'

Mientras Javier Milei quiere desviar la atención del escándalo de la criptomoneda '$LIBRA' con esta gira por EEUU, en Argentina todavía colea la polémica por sus declaraciones en la entrevista del canal TN donde aseguró que "no promocionó" la moneda digital, sino que "la difundió", tratando de desvincularse de un descalabro financiero que ha dejado a miles de inversores en la ruina. Según la consultora Nansen, el colapso de la moneda virtual ha afectado al 86% de los inversores, con pérdidas que rondan los 251 millones de dólares.

El caso de la criptomoneda $LIBRA ha sumido a Javier Milei en una tormenta política y mediática mientras, cada día, salen a la luz nuevos detalles. El viernes, el presidente de Argentina usó su cuenta de la red social X para respaldar el proyecto Viva la Libertad Project, un ambicioso esquema financiero que prometía revolucionar el mercado cripto. En cuestión de horas, el valor del activo se disparó, atrayendo a miles de inversores que vieron en la moneda digital una oportunidad de oro. Sin embargo, la euforia duró poco.

Poco después, cuando $LIBRA alcanzaba un valor estratosférico, los grandes inversores apostaban -una vez entraron en el territorio de las ganancias- por la retirada de su dinero. Como era de esperar, el valor de esta criptomoneda se desplomó al mismo ritmo que lo hacían las cuentas de los pequeños inversores que habían confiado en Milei para invertir todos sus en la criptomoneda. Por cierto, el presidente argentino eliminó su mensaje de las redes sociales sin dar explicaciones para después comparar a los damnificados con los jugadores de un casino que pierden una apuesta.

Detrás del desplome de $LIBRA había una red de empresarios y asesores, a los que ya se les investiga por un presunto fraude a gran escala. Hayden Mark Davis, un empresario de EEUU que asegura ser asesor de Milei en tokenización de activos, fue quien le presentó la idea. Pero tras el desplome, el Gobierno argentino negaba cualquier relación con él. Otro actor clave fue Julian Peh, CEO de KIP Protocol, firma señalada como la responsable del desarrollo de la moneda, pero que se desligó del proyecto alegando que su intervención solo se daría en fases posteriores. En Argentina, también ha vuelto a la palestra el nombre de Mauricio Novelli, un empresario vinculado a Javier Milei antes de su llegada a la Casa Rosada, también por otra criptomoneda, y que, supuestamente, fue quien facilitó los primeros contactos con los inversionistas.

Mientras tanto, la jueza María Romilda Servini ya tiene sobre la mesa más de un centenar de denuncias contra el presidente de Argentina por, supuestamente, ser partícipe de un fraude a gran escala. La investigación determinará si la subida y caída de $LIBRA se debe a una burbuja especulativa o a una estafa diseñada para perjudicar miles de inversores.

El futuro del Banco Nación

Pero la motosierra de Milei no solo corta en el ámbito financiero privado. En un nuevo movimiento para reformar el Estado, el presidente ha firmado un decreto para convertir en sociedad anónima al estatal Banco Nación, la mayor entidad financiera de Argentina.

Según el documento, la conversión del banco es un paso previo a abrir su capital a inversores privados.

El decreto establece que el Estado argentino retiene el 99,9% de las acciones, mientras que la Fundación Banco de la Nación Argentina se queda con el 0,1%. El Banco Nación, con 721 sucursales en Argentina y presencia en el exterior, tiene activos por unos 48 billones de pesos y lidera el sector financiero del país.

La transformación del Banco Nación en sociedad anónima, sin embargo, no gusta a la Asociación Bancaria, el principal sindicato de trabajadores de la banca en Argentina. “Nos declaramos en estado de alerta y movilización. En el día de hoy habrá una reunión de los cuerpos orgánicos del sindicato para determinar el plan de acción a seguir, en defensa del Banco Nación y de la Banca Pública”, señala en un comunicado.