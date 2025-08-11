Muere Miguel Uribe, candidato presidencial en Colombia, dos meses después de recibir un disparo en pleno mitin

El senador conservador colombiano Miguel Uribe Turbay ha fallecido este lunes dos meses después de recibir un disparo de un joven durante un mitin de campaña en la capital del país, Bogotá.

Uribe Turbay, de 39 años, había anunciado en las semanas previas al atentado su intención de postularse a la presidencia del país el próximo año. Un joven de 15 años, probablemente contratado como sicario, le disparó mientras se encontraba en la calle junto a algunos simpatizantes. El político fue trasladado al hospital, donde ha permanecido dos meses luchando entre la vida y la muerte.

El pasado día 9 de agosto, el centro médico de la Fundación Santa Fe de Bogotá - donde lleva ingresado desde entonces - anunció un empeoramiento de su estado de salud debido a "una hemorragia en el sistema nervioso central". La hemorragia obligó a poner al senador bajo "sedación profunda para contribuir a su evolución".

El anterior parte médico tuvo lugar el 14 de julio, cuando el centro médico informó de que el senador estaba exhibiendo "una respuesta clínica favorable y estable, y había iniciado un "protocolo de neurorehabilitación".

La Fiscalía de Colombia señaló que al menos diez personas estuvieron involucradas en la preparación y ejecución del atentado contra el senador, de las cuales seis han sido ya objeto de acciones judiciales. Entre ellas se encuentra Elder José Arteaga Hernández, alias 'El Costeño', presunto autor intelectual del atentado.