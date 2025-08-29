Mueren cerca de 50 migrantes y 100 son dados por desaparecidos tras hundirse una embarcación que iba rumbo a Canarias

Cerca de 50 personas han perdido la vida y más de 100 han sido dadas por desaparecidas tras el hundimiento de una embarcación frente a las costas de Mauritania que iba rumbo a Canarias. La mayoría de los fallecidos en el siniestro, que se ha producido a unos 80 kilómetros de las costas de Nuakchot, eran originarios de Senegal y Gambia, según han confirmado las autoridades.

La embarcación, donde viajaban cerca de 160 personas, se hundió durante la noche del pasado martes y por ahora se han confirmado 49 fallecidos, tal y como han declarado fuentes de la Guardia Costera de Mauritania a la agencia de noticias alemana DPA.

Desde 2014, tal y como señala la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) al menos 5.450 personas que buscaban una segunda oportunidad en un lugar más seguro han muerto en la ruta Atlántica, la cual a pesar de ser conocida por ser una de las rutas a Europa más peligrosas, ha experimentado un notable aumento de travesías.

-Noticia en ampliación.

