Netanyahu advierte de que no seguirá con el resto del plan de paz hasta que se liberen todos los rehenes
Israel y Hamás iniciarán mañana negociaciones en Egipto.

Andrea Cadenas de Llano Sosa
Netanyahu en una imagen de archivoGetty Images

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha advertido este domingo que Israel no avanzará en el plan de paz propuesto por Estados Unidos mientras el movimiento palestino Hamás no libere a todos los rehenes, tanto vivos como fallecidos, en lo que considera el primer punto irrenunciable del acuerdo impulsado por la administración de Donald Trump.

Mañana arrancan en la ciudad egipcia de El Arish las negociaciones entre Israel y Hamás sobre ese plan y fuentes palestinas han dicho que Hamás está dispuesto a entregar a los cautivos, pero condiciona el intercambio a un alto el fuego y a una retirada inicial y parcial de las tropas israelíes de algunas posiciones, sobre todo en torno a la ciudad de Gaza.

"No avanzaremos con ninguno de los artículos del plan hasta que se cumpla la liberación de los secuestrados, vivos y muertos, y sean trasladados a territorio israelí", afirmó Netanyahu durante una intervención, según la cadena 12.

El plan de paz de Estados Unidos está compuesto por 20 puntos que incluyen la creación de un Estado palestino y la definición de nuevas fronteras. Uno de los puntos clave es que Jerusalén sería la capital de Israel, mientras que los palestinos tendrían su capital en la parte oriental de la ciudad. 

Además, se planea un corredor que conecte Gaza con Cisjordania y se ofrecerían incentivos económicos para mejorar la vida de los palestinos. Sin embargo, el avance de este plan está atado a una condición, la liberación de todos los rehenes retenidos por Hamás. 

