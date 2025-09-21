Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Netanyahu defenderá ante la ONU la "visión" de Israel de "la paz a través de la fuerza"
Netanyahu defenderá ante la ONU la "visión" de Israel de "la paz a través de la fuerza"

Según él presentará "la verdad de Israel" y su "visión de una paz verdadera: la paz a través de la fuerza". 

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en una imagen de archivo.REUTERS/Ronen Zvulun/Pool/File Photo

El primer minsitro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha afirmado este domingo que defenderá la próxima semana ante la ONU "la verdad de Israel" y su "visión de una paz verdadera: la paz a través de la fuerza", según se ha podido leer en un mensaje difundido por su oficina. Además, tal y como ha recordado, tras la asamblea se reunirá con su "amigo", el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

Andrea Cadenas de Llano Sosa (Córdoba, Andalucía, 2000) es periodista licenciada por la Universidad Rey Juan Carlos (URJC). Escribe sobre actualidad. Puedes contactar con ella en acadenas@huffpost.es