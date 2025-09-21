Netanyahu defenderá ante la ONU la "visión" de Israel de "la paz a través de la fuerza"

El primer minsitro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha afirmado este domingo que defenderá la próxima semana ante la ONU "la verdad de Israel" y su "visión de una paz verdadera: la paz a través de la fuerza", según se ha podido leer en un mensaje difundido por su oficina. Además, tal y como ha recordado, tras la asamblea se reunirá con su "amigo", el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

-Noticia de última hora-