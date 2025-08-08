Netanyahu se sale con la suya: Israel se prepara para ocupar la Ciudad de Gaza
El Gabinete de Seguridad de Israel, según ha informado Axios, ha dado luz verde a la operación tras más de diez horas de debate y la oposición de varios altos mandos militares israelís.
El Gabinete de Seguridad israelí ha dado luz verde a la propuesta de Benjamín Netanyahu para ocupar la Ciudad de Gaza, según ha comunicado una fuente del Ejecutivo israelí a la web Axios. La decisión, que se habría acordado tras más de diez horas de intenso debate, supone el primer paso de una ofensiva mucho más amplia que podría extenderse al resto del enclave palestino.
La operación, liderada por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), incluirá la evacuación de alrededor de un millón de civiles palestinos. Netanyahu había confirmado en Fox News su intención de "controlar toda Gaza” para acabar con Hamás, asegurando que no pretende el dominio sobre el territorio: “Queremos una Franja segura y entregar Gaza a las fuerzas árabes para que la gobiernen correctamente”.
Pese al respaldo del Gabinete de Seguridad de Israel, altos mandos militares, incluido el jefe del Estado Mayor, Eyal Zamir, han mostrado públicamente su rechazo a la operación. Zamir ha advertido al primer ministro israelí de que “se está dirigiendo hacia una trampa” en la que pondría en riesgo la vida de los rehenes que permanecen en La Franja y obligaría a Israel a gobernar directamente sobre más de dos millones de palestinos en Gaza.
[INFORAMCIÓN EN ELABORACIÓN]