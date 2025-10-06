Ni drones ni misiles: una serie de terremotos sorprende a Rusia

Rusia se ha visto afectada en las últimas horas por un problema que ha afectado a parte de su población. No se trata ni de ataques con drones ni con misiles por parte de Ucrania contra territorio ruso. Rusia ha sufrido una serie de terremotos.

En concreto, los temblores han tenido lugar frente a la costa de la península de Kamchatka. Según los datos del Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS), se han registrado al menos 11 seísmos.

Los terremotos registrados en las cercanías de la península rusa de Kamchatka han alcanzado una magnitud de entre 44 y 6,1 en la escala de Richter, con unas profundidades que han oscilado entre los 10 y los 75 kilómetros.

El Servicio Geológico de los Estados Unidos ha detallado que el seísmo de mayor magnitud, el de 6,1, tuvo lugar el viernes 3 de octubre, y se produjo con una profundidad de 18 kilómetros a unos 180 kilómetros al sureste de Vilyuchinsk (Rusia).

En cualquier caso, cabe destacar que esta serie de terremotos no han dejado daños ni personales ni materiales, y tampoco han obligado a la activación de ninguna alerta de tsunami en la zona.

A mediados de septiembre sí que se declaró una alerta de tsunami debido a un terremoto de magnitud 6,3 en la escala de Richter frente a las costas orientales de la península rusa de Kamchatka. No obstante, el temblor más grande en la zona se produjo el 29 de julio de este mismo año, cuando se registró un seísmo que batió récords, con una magnitud de 8,8.

El terremoto de Kamchatka, el octavo de mayor magnitud registrado en el mundo La profundidad, la magnitud y las características de la falla se han combinado para generar un tsunami que ya ha afectado a las costas cercanas y a Japón, y que seguirá teniendo efectos en todo el Pacífico durante las próximas horas.

Ese último terremoto de magnitud 8,8 también obligó a activar una alerta de tsunami y, además, provocó la erupción del volcán Krasheninnikov, que llevaba cientos de años sin actividad. El seísmo tuvo su epicentro a 119 kilómetros al este-sureste de Petropávlovsk-Kamchatski y se produjo a una profundidad de aproximadamente 19 kilómetros.