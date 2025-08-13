Ucrania oculta sus supercazas de los misiles rusos con una táctica que deja a Moscú ciega

Desde que en el verano de 2024 Ucrania recibiera de mano de sus socios occidentales los primeros aviones de combate F-16, destruir esos supercazas se ha convertido en una de las máximas prioridades para Rusia.

En Ucrania lo saben, y es por ello por lo que han decidido poner en funcionamiento una estrategia para ocultar los F-16 y dejar ciega a Moscú en sus intentos por atacar los citados aviones de combate.

Tal y como recoge CNN Portugal, Ucrania ha dejado de utilizar los aeródromos (que están al alcance de los misiles rusos) como centro de operaciones de los F-16 y ha optado por dispersar los cazas.

Para ello, Come Back Alive, la mayor asociación de voluntarios ucranianos, ha creado un "complejo móvil" gracias al que se puede operar con los mencionados aviones de combate desde prácticamente cualquier lugar.

De esta forma, los F-16 ucranianos están acompañados por una flota de varios vehículos creados específicamente para proporcionar todo el apoyo necesario a estos cazas y a las personas que operan con ellos.

Taras Chmut, director de Come Back Alive, ha destacado al respecto que a través de ese complejo móvil "resolvemos dos tareas: la primera es un puesto de mando móvil para la planificación de misiones; la segunda es la preparación para el uso de armas de aviación".

"Las aeronaves recibidas por Ucrania surgieron y existieron en un ecosistema cerrado. No se utilizaron de la forma en que las utilizamos nosotros. Las nuestras operan en condiciones de guerra total, con misiones constantes y la caza continua de aeronaves por parte de Rusia", ha añadido al respecto Taras Chmut.