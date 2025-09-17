Pesan 50 toneladas y alcanzan los 20.000 km/h: así son los futuros misiles del país vecino de España

La escalada de la tensión internacional continúa. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, anunció el pasado viernes la puesta en marcha de una nueva iniciativa para reforzar las medidas de vigilancia y los sistemas de defensa en el flanco oriental de la Alianza, en una respuesta directa a la reciente incursión de drones rusos en el espacio aéreo de Polonia.

En este contexto, Francia desarrolla una nueva versión del misil balístico estratégico M51. Esta arma, transportada en submarinos nucleares, se ha convertido en "fundamental para la disuasión nuclear francesa", según ha informado el medio BFMTV. La Agencia Francesa de Armamento (DGA) anunció la adjudicación del desarrollo de la cuarta versión de ese misil altamente estratégico a ArianeGroup.

Este misil, en servicio desde 2010 en la Fuerza Oceánica Estratégica (FOST), equipa a los cuatro submarinos franceses de misiles balísticos de propulsión nuclear (SNLE) y garantiza parte de la disuasión nuclear francesa. Así, el futuro M51.4 se integrará en los actuales SSBN del tipo Le Triomphant, así como en los futuros SSBN de tercera generación, que Naval Group comenzó a construir en 2024 .

"El mayor rendimiento del M51.4, especialmente en términos de alcance, precisión y capacidad para penetrar las defensas enemigas, ayudará a mantener la credibilidad de la disuasión oceánica ante la evolución de las amenazas", afirmó el Ministerio de las Fuerzas Armadas en un comunicado de prensa. En su último mensaje como ministro de las Fuerzas Armadas, el actual nuevo primer ministro, Sébastien Lecornu, recordó la importancia de la capacidad de disuasión nuclear, "la piedra angular de nuestra herramienta de defensa".

"Quiero agradecer a la tripulación y a todos quienes trabajan con determinación en la misión más estratégica: disuadir, para proteger los intereses vitales de Francia. Sabemos lo que les debemos", expresó Lecornu en su perfil de X al confirmar el avance en el proyecto.

Este misil pesa más de 50 toneladas y mide entre 12 y 13 metros de altura. Según el contratista principal del programa, es un arma "multimedia". Esta se lanza desde un submarino, es decir, bajo el agua, y cruza la atmósfera antes de alcanzar el espacio, a una altitud de más de 2.000 kilómetros. Durante su reentrada en la atmósfera, antes de impactar contra un objetivo, alcanza una velocidad de 20.000 km/h, informaron.