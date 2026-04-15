Piden la liberación de Ahmed Shihab-Eldin, un galardonado periodista detenido en Kuwait tras mostrar imágenes de un avión de combate estadounidense accidentado

Desde el pasado 2 de marzo nadie sabía nada del galardonado periodista internacional Ahmed Shihab-Eldin. Desde entonces, no había publicado nada en redes sociales ni había sido visto en público en Kuwait, donde se encontraba. Las principales organizaciones sospecharon que había sido detenido por las autoridades tras publicar en sus redes sociales vídeos relacionados con la guerra de Irán, entre otros uno en el que se puede ver el accidente de un avión de combate estadounidense en una de sus bases kuwaitís. Esas sospechas se confirmaron este martes. Shihab-Eldin fue arrestado el pasado 3 de marzo, según publicó el diario británico The Guardian.

Desde el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), además de instar a Kuwait a la liberación inmediata del periodista, temen que el país pueda acusarle "de difundir información falsa, perjudicar la seguridad nacional y hacer mal uso del teléfono móvil"; unas "acusaciones vagas y demasiado generales que se utilizan habitualmente para silenciar a periodistas independientes", advierten desde el CPJ.

La alerta de la CPJ tiene su base en la "censura cada vez más estricta" que se impone en Kuwait desde el inicio de la guerra. El 2 de marzo, último día que se supo algo del periodista de ascendencia palestina nacido en EEUU, pero con nacionalidad kuwaití, "el Ministerio de Interior de Kuwait advirtió contra la grabación o publicación de vídeos o información relacionados con los ataques iraníes". El 15 de marzo, el país promulgó una Ley según la cual podrían condenar a diez años de cárcel a quien "difunda noticias, publique declaraciones o propague rumores falsos relacionados con entidades militares".

Sara Qudah, directora regional del CPJ, ha declarado que "el periodismo no es un delito, y el caso de Shihab-Eldin refleja un patrón más amplio de uso de las leyes de seguridad nacional para sofocar el escrutinio y controlar la narrativa".

Ahmed Shihab-Eldin, además de haber trabajado para medios como The Huffington Post, Al Jazeera, VICE o The New York Times, es también un productor y actor nominado a un Emmy por un programa de entrevistas en AJE. Su último documental de investigación, 'Queer Egypt Under Attack' ganó el Premio Británico de Periodismo en la categoría de Asuntos Sociales, Diversidad e Inclusión y un galardón de Amnistía Internacional a la Creatividad Digital. Además, aparece en la última película de la cineasta palestina Annemarie Jacir, Palestine 36.

Desde el inicio de la guerra en Irán, Shihab-Eldin se mostró muy crítico con la intervención militar estadounidense e israelí. El conflicto, según escribió, no se libraba "por las libertades" del pueblo de Estados Unidos, sino "por los sueños expansionistas de una potencia extranjera que ha secuestrado la política exterior estadounidense, las fuerzas armadas del país y la esencia misma de la república", en alusión a Israel. En su opinión, los ataques a Irán no eran más que una excusa del Gobierno israelí para "desviar la atención de su genocidio y reconfigurar el equilibrio de poder regional".

Este miércoles, en redes sociales, la relatora especial de Naciones Unidas para los Territorios Ocupados Palestinos, Francesca Albanese, dijo que Shihab-Eldin es "una de las almas más amables que el genocidio" trajo a su vida. "Periodista de una rara fortaleza, integridad y compasión. Ciudadano kuwaití nacido en Estados Unidos, Ahmed ha estado encarcelado por las autoridades kuwaitíes por su trabajo. El periodismo no es un delito", escribió Albanese para reclamar su puesta en libertad.