El proyecto europeo que planea crear un 'escudo celestial' que plante cara a los drones rusos

Un dron ruso yace en un campo tras caer en la aldea de Czosnowka, al este de Polonia, el 10 de septiembre de 2025

La pasada semana, una veintena de drones rusos irrumpieron en el espacio aéreo de Polonia. Además, el pasado sábado tuvo lugar una nueva incursión aérea, aunque esa vez en territorio de Rumanía.

Esas violaciones del espacio aéreo por parte de Rusia han activado las alarmas en la OTAN. El secretario general de la Alianza Atlántica, Mark Rutte, anunció el pasado viernes la puesta en marcha de una nueva iniciativa que tiene como objetivo reforzar tanto la vigilancia como los sistemas de defensa en el flanco oriental de la OTAN.

Ese refuerzo ha sido denominado como Centinela del Este y se ha habilitado como respuesta directa a las mencionadas incursiones rusas en el territorio de la Alianza Atlántica. Lo que se busca es demostrar que la OTAN está "preparada y lista para defender cada centímetro del territorio aliado".

No obstante, hay otras voces que le piden al organismo internacional ir más allá y apostar de forma decidida por el proyecto europeo que planea crear un 'escudo celestial' con el que plantar cara a los drones rusos.

El proyecto Skyshield

En un artículo de opinión publicado en el medio de comunicación francés Le Monde, varios expertos han pedido a la OTAN el rápido despliegue de ese programa de defensa aérea, que recibe el nombre de Skyshield.

En concreto, el texto (y en consecuencia, la petición) ha sido firmado por Xavier Tytelman, consultor de defensa, y por Michel Yakovleff y Vincent Desportes, generales del Ejército de Tierra de Francia.

"Debemos invertir esta lógica y adelantar la protección. Es esencial proteger a Ucrania y a su población civil interceptando las amenazas en el espacio aéreo ucraniano, antes de que alcancen las fronteras europeas", se subraya en el artículo.

El proyecto Skyshield consiste en el despliegue de radares y sistemas de interceptación de drones directamente en Ucrania, antes de que los vehículos no tripulados atraviesen las fronteras de la OTAN.

Además, también se contempla la organización de patrullas aéreas a través de aviones con base precisamente en Polonia o Rumanía, países fronterizos con Ucrania y que se han visto afectados por los drones rusos.