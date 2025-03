Puñetazos y lanzamientos de vasos de agua salvan a Javier Milei de su comisión por el criptofiasco

Una sesión especial del pleno de la Cámara de Diputados de Argentina ha terminado este miércoles en escándalo, con insultos y forcejeos entre legisladores del oficialismo y la oposición. La jornada ha estado marcada por la tensión política debido al intento opositor de avanzar con una investigación sobre el papel del presidente, Javier Milei, en el colapso de la criptomoneda $LIBRA.

El debate ha comenzado al mediodía con la oposición impulsando una decena de proyectos de ley relacionados con el 'criptofiasco' del 14 de febrero. Entre ellos, destacaba la creación de una comisión investigadora para esclarecer la vinculación de Milei con la fallida criptomoneda. Aunque las propuestas no han sido aprobadas, sí han sido remitidas a diversas comisiones para su estudio la próxima semana.

Violencia dentro y fuera del Congreso

A lo largo de la tarde, la tensión ha crecido. Fuera del Congreso, la Policía ha reprimido con balas de goma y gases lacrimógenos a manifestantes que exigían mejoras en las pensiones. Los enfrentamientos han terminado con la detención de 31 personas y barricadas en las calles de Buenos Aires.

Dentro del recinto legislativo, los diputados han logrado un único consenso: declarar la emergencia en Bahía Blanca tras las inundaciones del pasado viernes. Sin embargo, la calma ha durado poco. El bloque peronista de Unión por la Patria ha intentado someter a votación la conformación de la Comisión de Juicio Político.

El oficialismo y sus aliados han respondido levantándose de sus bancas para forzar la caída de la sesión. No obstante, la diputada Marcela Pagano ha permanecido en su asiento, lo que ha desatado la ira de sus compañeros de partido. Lilia Lemoine, cercana a Milei, la ha increpado, mientras otra diputada ha arrojado un vaso de agua sobre Lemoine. “No tengo miedo, me debo a mi banca. No van a impedir que cumpla con la defensa de las instituciones”, ha afirmado Pagano en redes sociales.

La situación ha escalado cuando Lisandro Almirón, del oficialismo, ha intentado sacar a la fuerza a Oscar Zago, jefe del bloque del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID). Zago se ha resistido a empujones y gritos, lo que ha derivado en una pelea dentro del recinto.

En medio del caos, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, ha levantado abruptamente la sesión, lo que ha desatado la furia de los peronistas. Máximo Kirchner ha subido hasta el estrado para increpar a Menem, quien ha optado por abandonar el recinto entre gritos.