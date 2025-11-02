Putin envía un mensaje en abierto a Corea del Norte y muchos lo interpretan como una advertencia a Occidente

Nueva advertencia desde el Kremlin de Moscú. Vladímir Putin se ha reunido este lunes con el ministro de Relaciones Exteriores de Corea del Norte, Choe Son Hui, con el objetivo de fortalecer la cooperación entre los dos países. Según ha recuperado el diario británico Daily Express de la prensa norcoreana, durante la reunión se discutieron "muchos proyectos futuros para fortalecer y desarrollar constantemente" la relación bilateral.

Tal y como reza la publicación, el ministro norcoreano también mantuvo conversaciones con su homólogo ruso, Sergei Lavrov, donde dejo claro su apoyo a "las medidas rusas para eliminar la raíz del conflicto con Ucrania". A cambio, "Rusia apoyó los esfuerzos de Corea del Norte para proteger sus intereses de seguridad y derechos soberanos".

Esta reunión se ha producido en medio de las crecientes preocupaciones internacionales sobre la colaboración entre los dos regímenes totalitarios. En esta línea, el medio recuerda que Pyongyang está suministrando a Moscú soldados y artillería para su guerra en Ucrania a cambio de asistencia tecnológica militar de Rusia.

De acuerdo a los datos difundidos, Rusia y Corea del Norte se encuentran "muy afectados" por las sanciones europeas, y por ello, han fortalecido "considerablemente su relación en los últimos años". En 2024, firmaron un acuerdo de Defensa en el que se comprometían a apoyarse mutuamente en caso de que cualquiera de las dos naciones se enfrentara a una "agresión". Gracias a esta importante alianza, Pyongyang ha enviado alrededor de 10.000 soldados para unirse a la guerra de Rusia contra Ucrania. Al menos 600 han muerto.

El último cara a cara entre Vladímir Putin y Kim Jong Un fue el pasado 3 de septiembre, donde los líderes mantuvieron conversaciones oficiales después de un desfile militar organizado por el presidente de China, Xi Jinping. En ese momento, Putin elogió a los soldados norcoreanos por luchar "valiente y heroicamente" en la guerra en Ucrania.