No solo soldados: se revela la posible cifra de norcoreanos involucrados también en la maquinaria bélica rusa

Un bloque de apartamentos dañado por un ataque ruso con drones y bombas guiadas contra Zaporiyia, Ucrania.

El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Andrii Hnatov, ha revelado que Rusia podría haber traído a unos 20.000 trabajadores de Corea del Norte para fabricar bienes destinados a uso militar, según ha publicado el medio The Kyiv Independent.

Así lo dijo en una entrevista con la agencia de noticias ucraniana Ukrinform, aunque agregó que los datos requieren más confirmación. Según el teniente general, Rusia utiliza mano de obra norcoreana para producir drones Geran, que se fabrican en la República Rusa de Tartaristán.

"Eso también es participación en el conflicto", afirmó Hnatov. Corea del Norte se ha convertido en un aliado clave de Rusia en su guerra contra Ucrania —desatada por el presidente ruso, Vladimir Putin, en febrero de 2022—, proporcionándole artillería, misiles e, incluso, soldados.

Desde octubre del año pasado, Pionyang ha enviado alrededor de 15.000 soldados para apoyar a las fuerzas rusas en territorios disputados, según cifras facilitadas por la agencia de espionaje surcoreana.

El líder norcoreano, Kim Jong-un, calificó este martes a Putin como su "camarada más cercano" en una felicitación enviada al mandatario con motivo de su 73 cumpleaños. En la misiva, publicada por la agencia estatal de noticias KCNA, Kim extiende sus "más sinceras y cálidas felicitaciones" por el "significativo" natalicio de Putin, del que destaca su "sabio liderazgo y devoción patriótica".

Estas cualidades del presidente ruso, según el mariscal, están haciendo que Rusia lidere "el establecimiento de un nuevo mundo multipolarizado" en la "justa lucha" por su integridad territorial. El líder del régimen norcoreano también destacó los "notables éxitos" de Moscú en su "sagrada causa de defender firmemente la dignidad y los intereses fundamentales del país", en una aparente referencia velada a la invasión rusa de Ucrania.

"No dudo de que las relaciones de alianza entre nuestros dos países, que ha alcanzado su máximo apogeo, se mantendrán invariablemente en el futuro, gracias a las cálidas relaciones amistad y los estrechos lazos de camaradería que nos unen", afirmó Kim Jong-un, según la agencia de noticias.