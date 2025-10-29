Putin lanza un poderoso mensaje a un alto cargo de Corea del Norte: "Todo va según lo previsto"

El presidente de China, Xi Jinping (C), el líder de Corea del Norte, Kim Jong Un (3º D), y el presidente de Rusia, Vladimir Putin (2º I), llegan a una recepción en el Gran Salón del Pueblo, después de un desfile militar que conmemora el 80 aniversario de la victoria sobre Japón y el fin de la Segunda Guerra Mundial, en Beijing el 3 de septiembre de 2025.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, ha enviado un mensaje al líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, en el que asegura que "todo va según lo previsto", según recogió tv3. El mensaje fue transmitido a través de la ministra de Asuntos Exteriores norcoreana, Choe Son-hui, quien visitó Moscú y fue recibida por Putin en el Kremlin.

Aunque no se han dado detalles sobre el contenido del mensaje, los analistas creen que la comunicación podría estar relacionada con acuerdos económicos y militares entre Rusia y Corea del Norte.

La visita de Choe Son-hui se interpreta como un paso más en el acercamiento entre Moscú y Pionyang. De hecho, el país ya ha mostrado su apoyo a la ofensiva rusa en Ucrania. Según la agencia de espionaje surcoreana, desde octubre del año pasado ha enviado cerca de 15.000 soldados para respaldar a las fuerzas rusas en territorios disputados.

El ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov, también ha mantenido contactos regulares con Pionyang. En julio pasado visitó Corea del Norte, donde fue recibido por Kim Jong-un, y a principios de octubre el expresidente ruso y actual subjefe del Consejo de Seguridad, Dmitri Medvédev, agradeció la ayuda militar norcoreana durante su visita a Pionyang con motivo del 80 aniversario del Partido de los Trabajadores.

Además del apoyo militar directo, Pionyang ha suministrado a Rusia misiles balísticos, vehículos de combate y millones de proyectiles de artillería, mientras que Moscú habría proporcionado a Corea del Norte sistemas de defensa antiaérea, equipos de guerra electrónica y petróleo refinado, según informes de inteligencia occidental.

Tanto Lavrov como Choe participarán esta semana en Minsk, en la III Conferencia Internacional de Seguridad Eurasiática, donde se espera que continúen las conversaciones sobre la cooperación estratégica entre Moscú y Pionyang.