Un país fronterizo de la OTAN se cansa de esperar y activa el entrenamiento militar para todos los ciudadanos

Uno de los drones rusos que cayó en territorio polaco el 10 de septiembre de 2025

La guerra de Ucrania no solo implica a las tropas rusas y a las ucranianas. Se trata de un conflicto armado a las puertas de Europa que ha hecho que muchos países de la OTAN decidan ponerse las pilas en el ámbito militar.

A finales del pasado mes de agosto, el Gobierno de Alemania aprobó un proyecto de ley para introducir un nuevo servicio militar voluntario que podría convertirse en obligatorio en caso de necesidad.

Y ahora, un país fronterizo de la OTAN, Polonia (que además comparte frontera con Ucrania y con el enclave ruso de Kaliningrado) ha decidido poner en marcha un entrenamiento militar abierto a todos sus ciudadanos.

La medida llega después de que a lo largo de las últimas semanas, Polonia se esté viendo especialmente afectada (y amenazada) por las violaciones de su espacio aéreo por parte drones rusos.

Según ha anunciado el ministro de Defensa de Polonia, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, el proyecto de entrenamiento militar ha sido bautizado como 'Listos' y su fase piloto comenzará el próximo 22 de noviembre.

El objetivo del Ministerio de Defensa polaco es que de aquí al próximo año, un total de 400.000 ciudadanos (un 1% de la población) pasen por este nuevo programa de entrenamiento militar.

El proyecto, tal y como ha confirmado Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, se encuentra dirigido a "todos los ciudadanos polacos que deseen participar", desde niños de primaria hasta trabajadores adultos y personas de avanzada edad.

En concreto, el programa 'Listos' está compuesto por cuatro módulos: seguridad básica, técnicas de supervivencia, primeros auxilios y ciberseguridad. Para facilitar su acceso, los cursos se impartirán los fines de semana. La duración estimada de cada módulo es de un día.

Respecto a las dudas acerca de si participar en el curso hace adquirir la condición de reservista en el ejército, desde el Ministerio de Digitalización de Polonia han subrayado que "estos cursos de formación en defensa no equivalen al servicio militar" y "no finalizan con un juramento ni con la inscripción en la lista de reservistas".