Maduro rompe su silencio sobre la llamada con Donald Trump: "Fue en un tono cordial”

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, besa la bandera de su país en un acto en el que buscaba demostrar el músculo del chavismo.

Ha tardado, pero el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha confirmado que habló por teléfono con Donald Trump el pasado 21 de noviembre: “Hace unos 10 días de la Casa Blanca llamaron al Palacio de Miraflores y tuve una conversación con el presidente Donald Trump. Fue en un tono de respeto, inclusive cordial”, ha asegurado en un discurso que ha transmitido la cadena estatal VTV desde un acto en Petare, en el área metropolitana de Caracas. El presidente venezolano, que no ha ofrecido más detalles amparándose en que sus años como canciller le han enseñado a actuar con "prudencia" si se trata de asuntos delicados, pero sí ha expresado su deseo de que el contacto abra una vía de "diálogo respetuoso de país a país”, cuyas relaciones diplomáticas están congeladas desde 2019.

La confirmación pública de Maduro se produce después de días de rumores alimentados por filtraciones en Estados Unidos y ante la ausencia de explicaciones de Caracas desde que The New York Times reveló la existencia de esa llamada y Trump la ratificase a bordo del Air Force One con un escueto "la respuesta es sí". Desde entonces, el contacto entre ambos mandatarios se ha convertido en un elemento central de esta crisis diplomática.

Nicolás Maduro hizo estas declaraciones durante la celebración de un acto del chavismo con el que quiere reforzar la idea de unidad de su Gobierno -en Petare estaban presentes el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, y la cúpula militar venezolana-, en plena tensión con Washington. El presidente venezolano recordó sus años de diplomático en el Gobierno de Hugo Chávez y reiteró su disposición a que se exploren vías de negociación con Estados Unidos. Evitó, en cambio, responder a los últimos insultos de Donald Trump, que prometió acabar “con todos esos hijos de perra” al referirse a los cárteles que, según EEUU, operan en Venezuela.

Maduro tampoco hizo referencia a la posibilidad de un cambio de régimen en Venezuela ni a las condiciones que, de acuerdo con Reuters, le habría ofrecido a Donald Trump para abandonar el poder: él y su familia obtendrían una amnistía total, a un centenar de altos cargos se les levantarían las sanciones aplicadas o que la vicepresidenta Delcy Rodríguez tomase las riendas de un Gobierno interino. Diversos medios estadounidenses indicaron que Trump rechazó la oferta. Nada de eso apareció en la intervención pública de Maduro.

Trump endurece aún más su discurso

Mientras, Donald Trump ha negado que se haya producido un segundo contacto entre los dos presidentes. Especialmente después de haber convertido en nuevo campo de batalla el espacio aéreo de Venezuela. Aún así, Trump ha aprovechado una comparecencia para

volver a mencionar la conversación, aunque sin aportar más detalles: “Hablé brevemente con él sobre un par de asuntos. Vamos a ver qué pasa”, señaló desde la Casa Blanca.

Lo que sí ha hecho, en cambio, es respaldar las operaciones militares que Estados Unidos está llevando a cabo contra embarcaciones que Washington vincula al narcotráfico —21 ataques y al menos 82 muertos, según el Pentágono— y, también, para respaldar a los cargos responsables: almirante Frank Bradley, que ordenó los bombardeos, y al secretario de Defensa, Pete Hegseth, quien los avaló. “Apoyo la decisión de inutilizar los barcos y a quienquiera que los pilote”, afirmó. A preguntas por la posibilidad de que sancionarlos por bombardear las embarcaciones atacadas con supervivientes evitó comprometerse: “Creo que van a descubrir que esto es la guerra, que estas personas estaban matando a nuestra gente por millones", añadió sobre los posibles ataques por tierra que preparan.

Este miércoles, varias plataformas online de monitoreo de aviones detectaron el vuelo de dos bombarderos estadounidenses cerca de la costa occidental de Venezuela. De hecho, Washington ha instado a aerolíneas y pilotos a que extremen la precaución al pasar por la zona, al considerar que atraviesan una “situación potencialmente peligrosa”. El Gobierno venezolano, que en otras ocasiones calificó de provocaciones maniobras similares, optó esta vez por no pronunciarse.

Pese a la tensión entre Venezuela y Estados Unidos, ambos gobiernos mantienen canales operativos abiertos y Maduro confirmó este miércoles la llegada a Maiquetía de un vuelo con 266 deportados procedentes de Phoenix, Arizona, dentro del acuerdo migratorio que Caracas y Washington reactivaron a comienzos de año. Según cifras oficiales, este año ya han retornado 14.407 venezolanos desde EEUU, el 78% del total repatriado en 2024. En paralelo, otro avión con 304 migrantes aterrizaba en Venezuela procedente de México.

Para el Gobierno venezolano, esta coordinación demuestra que la relación bilateral no está completamente rota y que subsisten espacios de interlocución incluso en medio de la escalada militar y la presión diplomática de la Administración Trump.