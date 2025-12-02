Zelenski considera "serias" las medidas propuestas por EEUU para alcanzar la paz en Ucrania con un final "digno"

Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El presidente ucraniano se abre a aceptar el plan de paz de Trump durante una declaración pronunciada en Irlanda, en su primera visita oficial al país.

Javier Hernández
Zelenski da la mano al primer ministro de Irlanda, Michael Martin, durante su primera viista oficial al país
Zelenski junto al primer ministro de Irlanda, Michael Martin, durante su primera viista oficial al paísCharles McQuillan

"Una paz digna". Ese es el objetivo que Volodimir Zelenski exige para su país, cuando la guerra se encamina en Ucrania se encamina a su cuarto año. Para conseguirlo, su administración intenta lograr condiciones justas y "decentes" que se resuelvan con un final bélico que contente a su población.

Para ello, los intentos por parte de EEUU por conseguir una paz definitiva parecen que en esta ocasión empiezan a contentar los intereses ucranianos, a diferencia de otros acuerdos impulsados por la administración Trump que distaban mucho de las aspiraciones que Kiev considera justas.

Así, durante este martes, el presidente ucraniano ha tildado de "serias medidas" las impulsadas por Washington , y considera que podrían desembocar en buen puerto y concluir con "una paz decente y digna" para su pueblo. Además, en esta ocasión, a diferencia de otras veces, parece que Moscú también quiere alcanzar la paz, con punto de partida en las medidas presentadas por EEUU.

Las declaraciones de Zelenski se han producido en el marco de un encuentro con el primer ministro irlandés, Michael Martin, en la que se trata la primera visita oficial del presidente ucraniano a Irlanda.

"Por lo que he visto, Estados Unidos está tomando medidas serias para poner fin a esta guerra, de una forma u otra, y estoy seguro de que nuestra tarea común, para todos en Europa, es realmente poner fin a esta guerra", aseguró Zelenski.

