Rusia reivindica la toma de Pokrovsk y Vovchansk: ¿Es verdad? ¿Por qué importa?

El presidente ruso, Vladimir Putin, visita un puesto de mando de su Ejército dedicado a la invasión de Ucrania, en un lugar no identificado, el 1 de diciembre de 2025.

El jefe del Estado mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia informó esta pasada noche al presidente de Rusia, Vladímir Putin, de la toma de las ciudades ucranianas de Pokrovsk (Donetsk) y Vovchansk (Járkov) durante una visita del mandatario a la comandancia militar de las tropas rusas que combaten en Ucrania.

"Las fuerzas de la agrupación militar Vostok (Este) liberaron la ciudad de Krasnoarméisk (nombre ruso de Pokrovsk) y continúan aniquilando las unidades del enemigo en Dimitrov (Mirnograd, ciudad satélite de Pokrovsk)", señaló Guerásimov durante la reunión, transmitida por la televisión pública rusa y difundida por la Agencia EFE.

Putin, vestido de uniforme militar durante la visita, agradeció a los militares por la toma de esta ciudad y destacó la importancia de este sector del frente ucraniano ya que "permitirá la solución de todas las principales misiones planteadas desde el principio cuando comenzamos la operación militar especial". Además, otros altos generales informaron sobre la situación en los diversos sectores del frente ucraniano.

El comandante de la agrupación militar Centro, Valeri Solodchuk, reportó sobre la aniquilación de las fuerzas enemigas bloqueadas en las ciudades de Pokrovsk y Mirnograd, al dar detalles de la captura de la zona sur de la segunda ciudad. "En estos momentos se lleva a cabo la búsqueda y aniquilación de los restos de los pequeños grupos enemigos que intentan esconderse dentro de la ciudad" de Pokrovsk, señaló el general.

"En estos momentos se lleva a cabo la búsqueda y aniquilación de los restos de los pequeños grupos enemigos que intentan esconderse dentro de la ciudad"

Además, Solodchuk señaló que se crean las condiciones para que los soldados ucranianos puedan entregarse a las fuerzas rusas y denunció que muchos de ellos son asesinados con drones por sus compañeros de armas cuando intenta rendirse.

Andréi Ivanáev, comandante de la agrupación militar Este comentó la situación en las regiones de Zaporiyia y Dinpropetrovsk, donde las tropas rusas alcanzaron el río Gaichur y comenzaron la batalla por Huliaipole, importante bastión ucraniano en Zaporiyia. Putin agradeció a los comandantes y a las fuerzas por el éxito alcanzado y ordenó garantizar a las tropas todo lo necesario para combatir en condiciones invernales.

¿Sin novedad en el frente?: por qué la batalla de Pokrovsk puede cambiar el curso de la guerra de Ucrania Casi cuatro años después de la invasión rusa y tras mucho tiempo con avances mínimos, ambos bandos libran un combate tan encarnizado como decisivo en esta pieza clave en Donetsk. Su conquista puede generar un efecto dominó en el que Moscú logre el gran premio: hacerse con todo el Donbás. A las puertas del invierno.

No tan rápido

Pese al anuncio de la Federación Rusa, los expertos del Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW, por sus siglas en inglés), un centro de referencia en este conflicto, con sede en Washington (EEUU), expone en su último parte que no se puede hablar de un control total de las ciudades reinvindicadas por Putin.

"Aún no se ha confirmado que las fuerzas rusas hayan tomado la totalidad de Pokrovsk, a pesar de haber operado en la ciudad durante más de 120 días", indica el documento. "Aún no está claro si las fuerzas ucranianas podrían ocupar posiciones dispersas y limitadas en el norte de Pokrovsk", detalla. "El 7.º Cuerpo de Reacción Rápida de las Fuerzas de Asalto Aéreo de Ucrania informó el 1 de diciembre que las fuerzas rusas se habían visto envueltas en una guerra urbana en Pokrovsk, contrariamente a las afirmaciones previas de la cúpula militar y política rusa, que afirmaban que las fuerzas rusas habían rodeado a las fuerzas ucranianas en Pokrovsk. El cuerpo informó que las fuerzas ucranianas mataron a 1221 militares rusos e hirieron a 545 en la aglomeración de Pokrovsk en noviembre de 2025, incluyendo 519 muertos y 131 heridos solo en Pokrovsk", añade. Las fuerzas rusas han sufrido "bajas significativas" en su campaña de meses para tomar Pokrovsk, recuerda.

Según este reporte, las fuerzas ucranianas mantienen rutas de rotación principales y alternativas en Myrnohrad (al este de Pokrovsk) y que recientemente rotaron tropas en la ciudad. Las declaraciones de sus mandos "indican que es probable que las fuerzas ucranianas conserven la capacidad de reabastecer a las fuerzas dentro de Myrnohrad, a pesar de la interdicción rusa de las líneas terrestres de comunicación (GLOC) ucranianas entre Pokrovsk y Myrnohrad".

El propio ISW "aún no ha observado evidencia que confirme que las fuerzas rusas hayan completado la toma de Pokrovsk al momento de escribir este artículo", anoche mismo. "Es posible que el Kremlin haya anunciado la toma de Pokrovsk prematuramente el 1 de diciembre, como lo ha hecho con numerosos otros asentamientos en Ucrania, como parte de una estrategia de guerra cognitiva para influir en las negociaciones ruso-estadounidenses en Moscú el 2 de diciembre", abunda.

Un nudo clave

Desde el inicio de la invasión rusa, Pokrovsk ha sido un objetivo prioritario de los ataques del invasor en esta llamada "operación militar especial". ¿Por qué? Porque es la puerta de entrada al Donbas, especialmente crucial para el control de la zona de Donetsk. Ha sido escenario de intensos combates desde febrero de 2022, con enfrentamientos en y alrededor de la ciudad, pero es la primera vez que se da realmente por tomada.

Además de su estratégica localización en el mapa, la ciudad es un centro industrial notable, con una economía basada en la industria del carbón. Es sede de las minas del grupo empresarial Metinvest, que albergan la mayor veta de carbón de Europa Oriental.

Y está el transporte: es un nudo crucial debido a su papel de enlace y distribución entre las compañías de ferrocarriles nacionales.

La toma de Pokrovsk por parte de Rusia abriría la puerta a futuras operaciones ofensivas rusas hacia, por ejemplo, Kramatorsk o Sloviansk, o hacia el oeste, hacia Pavlohrad, debido a su ubicación y supondría la ganancia simbólica más significativa desde Avdiivka, en 2024. Estas ciudades, que en su día fueron una importante arteria del corazón industrial de la Unión Soviética, han quedado desiertas tras el colapso de sus industrias pesadas, pero han dejado una red de 50 kilómetros de pueblos, acerías y fábricas muy agrupados, que Ucrania ha pasado más de una década convirtiendo en bastiones militarizados.

Todo esto daría más fuerza a Putin, además, en las negociaciones de paz que mantiene con el Gobierno de Volodimir Zelenski, a instancias del norteamericano Donald Trump. Más poder en el campo de batalla es más capacidad de presión en los despachos y más posibilidades de dar un bocado a la soberanía ucraniana.