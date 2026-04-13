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Que dice Trump que su imagen como 'Jesucristo salvador' era en realidad un montaje como si fuera "médico", porque "yo sí hago que la gente mejore"
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Que dice Trump que su imagen como 'Jesucristo salvador' era en realidad un montaje como si fuera "médico", porque "yo sí hago que la gente mejore"

Lejos de disculparse, el presdiente de EEUU ha culpado a los medios de haber alimentado la "polémica". Eso sí, ha dado orden de borrar una imagen que provocó la indignación de millones de personas.

Miguel Fernández Molina
Miguel Fernández Molina
Donald Trump, en El Vaticano por el funeral del papa Francisco
Donald Trump, en El Vaticano por el funeral del papa FranciscoJaap Arriens vía getty images

Si pruebas a pedirle a alguna herramienta de inteligencia artificial algo así como 'hazme una imagen de Donald Trump como si fuera Jesucristo sanador', lo más probable es que te cree una imagen con un supuesto Donald Trump caracterizado como 'Jesucristo sanador'. Obviemos la parte en la que algún personaje sale con varias manos, un ojo más o una boca extraña... que la IA avanza pero aún no es perfecta.

Bueno, pues dice Donald Trump que esa imagen suya, publicada y luego retirada de sus redes tras el gran escándalo, no quería representarle como Jesucristo, sino como "un médico".

"Sí la publiqué, pensé que era yo como médico. Se supone que es yo como médico, haciendo que la gente mejore. Y yo sí hago que la gente mejore", ha explicado a la prensa en la Casa Blanca este lunes sabedor del escándalo generado. 

Eso sí, de pedir perdón, nada. Al contrario, afeó a la prensa que hayan sido los medios quienes han amplificado la polémica, asegurando que "solo los medios de noticias falsas podrían inventar algo así".

La imagen publicada el domingo levantó ampollas entre creyentes de todo el mundo y entre políticos y figuras sociales, hasta el punto —no muchas veces visto— de que el magnate haya dado orden a su equipo para borrar la imagen. 

Despiste, desconocimiento o simple error, el caso es que sus explicaciones coinciden con las duras críticas que ha lanzado contra el papa, su compatriota León XIV, del que afirmó que era "débil contra el crimen" y en "muchas otras cosas", así como "terrible en política exterior".

Al respecto, León XIV respondió horas después asegurando que no le tiene "miedo a la Administración Trump". "Seguiré levantando la voz para construir la paz", dijo a la prensa a bordo del avión papal.

Cuestionado por la prensa este lunes, Trump ha dejado claro que no piensa disculparse con el papa porque considera que este ha dicho cosas que "están mal".

Miguel Fernández Molina
Miguel Fernández Molina
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Soy redactor de actualidad y última hora en El HuffPost, donde coordino el turno de tarde, con todo lo que ocurre en España y el mundo... que no es poco.

 

Sobre qué temas escribo

Escribir de última hora y actualidad ocupa prácticamente todos los campos, pero de forma habitual llevo a cabo mi trabajo sobre cuestiones de Internacional, Política y Deportes, intentando siempre dar ese 'toque Huff' tan nuestro a la hora de elegir y desarrollar los contenidos.



En los años que llevo en El HuffPost han sido muchos los temas tratados y las coberturas a fondo de grandes eventos. Desde las guerras en Ucrania y Gaza, pasando por un sinfín de elecciones (y las que quedan), hasta un foco más deportivo sobre los Mundiales y Eurocopas de fútbol masculino y femenino o los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio y París.



Creo que no siempre basta con simplemente contar lo que ocurre. Por eso, cuando las circunstancias lo permiten, busco enlazar la información con un enfoque más personal, más propio, tanto en las grandes historias como en otras no tan conocidas, pero merecedoras de reconocimiento.

 

Mi trayectoria

Nací en un precioso pueblo de Jaén llamado Sabiote. En cuanto a mi carrera profesional, soy licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Inicié mi camino periodístico en el portal Mundotoro.com, de donde di el salto tras ocho años y algunos proyectos paralelos a El HuffPost, la que es mi casa desde 2019.

 

 

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