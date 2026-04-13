Que dice Trump que su imagen como 'Jesucristo salvador' era en realidad un montaje como si fuera "médico", porque "yo sí hago que la gente mejore"

Si pruebas a pedirle a alguna herramienta de inteligencia artificial algo así como 'hazme una imagen de Donald Trump como si fuera Jesucristo sanador', lo más probable es que te cree una imagen con un supuesto Donald Trump caracterizado como 'Jesucristo sanador'. Obviemos la parte en la que algún personaje sale con varias manos, un ojo más o una boca extraña... que la IA avanza pero aún no es perfecta.

Bueno, pues dice Donald Trump que esa imagen suya, publicada y luego retirada de sus redes tras el gran escándalo, no quería representarle como Jesucristo, sino como "un médico".

"Sí la publiqué, pensé que era yo como médico. Se supone que es yo como médico, haciendo que la gente mejore. Y yo sí hago que la gente mejore", ha explicado a la prensa en la Casa Blanca este lunes sabedor del escándalo generado.

Eso sí, de pedir perdón, nada. Al contrario, afeó a la prensa que hayan sido los medios quienes han amplificado la polémica, asegurando que "solo los medios de noticias falsas podrían inventar algo así".

La imagen publicada el domingo levantó ampollas entre creyentes de todo el mundo y entre políticos y figuras sociales, hasta el punto —no muchas veces visto— de que el magnate haya dado orden a su equipo para borrar la imagen.

Despiste, desconocimiento o simple error, el caso es que sus explicaciones coinciden con las duras críticas que ha lanzado contra el papa, su compatriota León XIV, del que afirmó que era "débil contra el crimen" y en "muchas otras cosas", así como "terrible en política exterior".

Al respecto, León XIV respondió horas después asegurando que no le tiene "miedo a la Administración Trump". "Seguiré levantando la voz para construir la paz", dijo a la prensa a bordo del avión papal.

Cuestionado por la prensa este lunes, Trump ha dejado claro que no piensa disculparse con el papa porque considera que este ha dicho cosas que "están mal".