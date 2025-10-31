Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
¿Qué está pasando en Tanzania? Más de 150 muertos por las protestas tras las elecciones
El Ejército y la Policía patrullan las calles por las protestas que se han sucedido durante varios días por supuesto fraude y represión en las elecciones generales del país.

Andrea Cadenas de Llano Sosa
La presidenta de Tanzania en una imagen de archivo

Tanzania vive una de las peores olas de represión de su historia. Las protestas en el país africano han dejado desde el pasado miércoles al menos 150 muertos, según fuentes sanitarias, así como limitado el acceso a internet y anunciado un toque de queda a nivel nacional. La situación es tal que incluso la oficina de Derechos Humanos de la ONU se ha mostrado alarmada debido a la situación que afronta el país y ha pedido el cese de la violencia y el respeto de los derechos humanos. 

El Ejército y la Policía patrullan las calles por las protestas que se han sucedido durante varios días por supuesto fraude y represión en las elecciones generales del país. A ello se suma la restricción de internet en varios puntos del país desde el pasado miércoles. 

Cabe la posibilidad de que las cifras de los fallecidos sean mucho más altas, pues la cifra la ha otorgado tan solo el Hospital Nacional Muhimbili, que hasta el momento ha recogido 150 cuerpos, aunque la ONU por ahora solo recoge una cifra oficial de 10 muertos por las protestas. 

"Deben restaurar rápidamente el acceso a Internet y facilitar que los ciudadanos disfruten totalmente de sus derechos a la libertad de expresión, asociación y asamblea pacífica", ha pedido Seif Magango, la portavoz del organismo, quien ha recordado que "las restricciones a las comunicaciones únicamente socavarán la confianza pública en el proceso electoral".

"Todos los detenidos de forma arbitraria deben ser liberados de forma inmediata e incondicional y los detenidos de forma legal deben contar con el debido proceso y un juicio justo", ha recordado, antes de volver a insistir en que debe haber investigaciones "rápidas, imparciales y efectivas" sobre dicha violencia para garantizar que los responsables rinden cuentas.

Este viernes las protestas continuarán en la tercera jornada de movilizaciones cuyo objetivo es denunciar el fraude y represión sufridos durante el proceso electoral, como es el caso de Arusha (situado en el norte) o Mbeya (que se encuentra en el oeste). 

