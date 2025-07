¿Qué supone para Ucrania la suspensión del envío de algunas armas clave de EEUU?

Kiev activa las alarmas. El Gobierno de Trump ha decidido suspender los envíos de algunas armas para apoyar a Ucrania en la guerra contra Rusia. El Pentágono ha anunciado este martes el cese de estos suministros tras revisar su gasto militar y el apoyo estadounidense a países extranjeros. Tal y como el secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha aseverado, la decisión se ha puesto en marcha para "priorizar los intereses de Estados Unidos".

La retención de este armamento puede ser un duro golpe para el ejército ucraniano. Kiev lo considera "crucial" para seguir presionando a Moscú. Según los funcionarios del Pentágono, entre las municiones suspendidas se encuentran interceptores para los sistemas de defensa aérea Patriot, proyectiles de artillería de precisión y misiles que la fuerza aérea ucraniana dispara desde aviones F-16 de fabricación estadounidense.

Los envíos suspendidos por Washington forman parte de paquetes de ayuda aprobados durante la anterior legislatura de Joe Biden. Una ruta que es evidente que no ha seguido el presidente Trump, que no ha aprobado ninguna partida nueva de apoyo militar a Kiev y no ha respondido de momento a la oferta ucraniana de comprar, con dinero europeo, las armas que Washington ya ha dejado claro que no enviará gratis como con la anterior administración

En declaraciones recogidas por el diario británico The New York Times, un comandante de las fuerzas ucranianas, Oleh Voroshylovskyi, explica que Ucrania sólo tiene ocho sistemas Patriot, pero sólo seis se mantienen operativos, y se utilizan para proteger Kiev, uno de los principales objetivos de los últimos ataques rusos con drones. Con las municiones prácticamente agotadas, y el anuncio del cese de suministro, "será más difícil proteger la ciudad". "Este es el gran problema".

Sin embargo, otras entregas de armas, "serían más fáciles de gestionar", gracias a las alianzas europeas, y a que el país ha aumentado su capacidad de producción armamentística. El presidente Zelenski reveló la semana pasada que Ucrania proporciona más del 40% de las armas que el país está utilizando para defenderse de Moscú.

Durante una reunión cara a cara en la cumbre de la OTAN del pasado 25 de junio, Zelenski se mostró dispuesto a comprar sistemas Patriot (13.000 millones de euros) en vez de recibirlos como donaciones. Trump aseveró estar abierto a enviarlo, pero, de acuerdo a la información difundida, "no estaba claro si se refería a baterías o sólo a municiones".

La noticia ha llegado al gobierno de Kiev como un jarro de agua fría. Inmediatamente, el Ministerio de Exteriores de Ucrania ha convocado una reunión de urgencia este miércoles con John Ginkel, representante de la Embajada de EEUU en Kiev. "La parte ucraniana ha enfatizado que cualquier retraso o freno en el apoyo a las capacidades defensivas de Ucrania solo motivaría al agresor para continuar con la guerra y el terror, en vez de empujar a sellar la paz", ha informado el Ministerio en un comunicado.

Washington no tiene embajador en Kiev desde que la anterior titular, Bridget Brink, quien renuncio a sus cargos por discrepancias por la política hacia Ucrania del presidente Donald Trump.

Por su parte, el ministro de Exteriores de Ucrania, Andrí Sibiga, ha destacado el impacto que tendría para Kiev el cese del envío del material de defensa aérea y ha explicado que ambas partes mantienen contactos "a todos los niveles" sobre el supuesto déficit de armamento en los arsenales de EEUU invocado por los funcionarios estadounidenses (que han informado de la decisión a medios como CNN) para suspender las entregas.

Según el último informe del Instituto Kiel, que sigue las entregas de armamento occidental a Ucrania, Europa ya ha superado a Estados Unidos en el total de ayuda entregada. Los europeos han enviado 72.000 millones de euros en ayuda militar, por 65.000 millones de los estadounidenses.

Rusia cree que el fin de la guerra está "más cerca"

El Kremlin ha visto con buenos ojos la suspensión de suministro de armamentos a Ucrania. "Cuantas menos armas se suministren a Ucrania, más cerca estará el fin de la operación militar especial", ha aseverado Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Además, ha añadido que, a la vista de la información hecha pública, "el motivo de esta decisión son los arsenales vacíos, la escasez de armamento en los arsenales" estadounidenses. Una información que ha sido confirmado por la prensa estadounidense.

De hecho, el cese de los envíos de armamento de otros países a Ucrania es una de las exigencias de Moscú para declarar el alto el fuego de al menos 30 días que le piden Kiev, los europeos y Washington para dar impulso a unas negociaciones de paz.

Rutte pide "flexibilidad"

El secretario general de la OTAN, ha insistido este miércoles en que a Ucrania le urge recibir "todo el apoyo posible" en su guerra contra Rusia. Mark Rutte ha pedido "flexibilidad" a EEUU.

"En el corto plazo, Ucrania necesita todo el apoyo posible, especialmente en materia de municiones y sistemas de defensa aérea", ha resaltado Rutte en una entrevista con la cadena estadounidense Fox News. Al ser cuestionado sobre si Washington le había comunicado previamente su decisión antes de hacerla pública, el líder de la Alianza Atlántica indicó que "los reportes eran nuevos" para él.

"Entendemos que Estados Unidos tenga que cuidar sus reservas y, al mismo tiempo, tenemos que permitir cierta flexibilidad en este aspecto", ha indicado Rutte, quien recalcó la importancia de la ayuda proveniente del país norteamericano.