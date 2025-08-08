Reino Unido se acerca a la historia naval de España con la exhibición de la réplica de un buque de guerra que está de gira por Europa

El Galeón Andalucía ha atracado esta semana en el puerto inglés de Gunwharf Quays, en Portsmouth, como parte de una extensa gira por Europa en la que se pretende acercar al público la historia marítima de los siglos XVI al XVIII. La imponente réplica, construida en Punta Umbría, Huelva, siguiendo los planos y técnicas tradicionales de la época, se podrá visitar hasta el domingo. A bordo del buque, según el diario Portsmouth News, se ofrece una experiencia inmersiva a quienes deseen explorar la vida a bordo de los grandes navíos que zarparon hace cinco siglos desde las costas andaluzas para cruzar el Atlántico, surcar las aguas del mar Caribe y cubrir la ruta del Pacífico.

El Galeón Andalucía, que alcanza los 55 metros de eslora y seis cubiertas, cuenta con casi 1.000 metros cuadrados de tela repartida en siete velas. La Fundación Nao Victoria, que es la responsable de su construcción y de la difusión del proyecto, lo presenta como una herramienta con fines pedagógicos, pero también como el embajador flotante del legado naval español. “El Galeón Andalucía es una réplica única de los galeones que partieron de las costas andaluzas entre los siglos XVI y XVIII: cruzaron el Atlántico, se adentraron en el Caribe, recorrieron las costas americanas y completaron la ruta del Pacífico, conectando el mundo en todas sus dimensiones”, ha explicado la entidad.

El Galeón Andalucía, atracado en el puerto de Blyth, ciudad del sureste de Inglaterra. Owen Humphreys

En su escala de Portsmouth, los visitantes pueden subir a bordo del galeón español para recorrer las cubiertas, asomarse a los camarotes interiores y ver de cerca tanto el aparejo como todos los elementos que se usan durante la navegación. Parte de la tripulación la forman voluntarios que explican con detalle cómo era la vida a bordo y cuáles eran las rutas, técnicas y condiciones de aquellas travesías. La visita permite revivir la experiencia del Siglo de Oro aunque en un entorno radicalmente distinto: bajo la atenta mirada de la Spinnaker Tower, uno de los iconos arquitectónicos más reconocibles del sur del Reino Unido, rodeado de tiendas, terrazas y centros comerciales.

La escala en Portsmouth forma parte de una gira internacional que llevará al Galeón Andalucía por varios puertos del Reino Unido, Francia, Alemania, Países Bajos y España. La elección de esta ciudad inglesa tampoco es casual. De hecho, alberga una de las bases navales más importantes del país y allí se conserva el HMS Victory, el histórico buque en el que el almirante Nelson participó en la batalla de Trafalgar. El encuentro entre las dos tradiciones marítimas, la española y la británica, añade simbolismo a la visita de un barco convertido en un embajador flotante del legado naval que navega cinco siglos después.