Reino Unido se prepara para el 'apagón' eléctrico: medio millón de personas podrían quedarse sin electricidad pese a pagar sus facturas

Según estimaciones de Energy UK, casi medio millón de personas en el Reino Unido utilizan todavía contadores de energía antiguos, unos sistemas que se desconectarán el próximo 30 de junio, lo que les obligará a actualizarse o podrían quedarse sin electricidad y sin agua caliente.

Desde hace un tiempo hay en Inglaterra, Escocia y Gales una campaña nacional para crear conciencia, aunque ahora ha entrado en contrarreloj. La preocupación, claro, no es menor, como asegura Joe Richardson, director de operaciones de Octopus Energy, en declaraciones recogidas por Yahoo News. "Estamos preocupados por los clientes que no los reemplacen, ya que su calefacción podría quedarse atascada o no encenderse en absoluto", ha dicho para pedir a la gente que se ponga en contacto con sus empresas para informarse y no esperen hasta el último día.

Según varias organizaciones británicas, hay muchas personas con temor al funcionamiento de los contadores inteligentes, un motivo que puede hacer que no quieran dar el paso.

Además de mayor eficacia, el cambio de contadores busca también apostar por mayor eficiencia energética y sostenibilidad.