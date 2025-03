Revelan la jugada final de EEUU y los expertos alertan de sus escalofriantes paralelismos con Putin

La amistad del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con otros mandatarios como el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el líder de Corea del Norte, Kim Jong-Un, ha preocupado a los expertos de que pueda intentar permanecer durante más tiempo del permitido en la Casa Blanca.

En Estados Unidos sólo se permite cumplir un máximo de dos mandatos antes de tener que ceder, independientemente de si esos mandatos son consecutivos. A pesar de esto, el escritor y comentarista político Michael Lewis ha sugerido el posible "final del juego" de Trump tras unas semanas de agitada actualidad política internacional.

La predicción de Lewis sobre el "final" del 45º y 47º presidente estadounidense significaría el fin de la democracia estadounidense tal y como la conocemos, según publica el medio británico Daily Express.

"Creo que para Donald Trump el objetivo final es: 'Simplemente puedo ser presidente mientras quiera y no tenemos elecciones reales'. Ahora bien, la clave para entender a Trump es que acusa a la gente de cosas de las que él mismo es culpable", ha resaltado. De esta forma, "cuando dice: 'Están manipulando las elecciones', eso es lo que quiere hacer. Así que sí, creo que es ese tipo de amenaza existencial", ha agregado.

Además, han advertido de que la idea de que Trump se presente como candidato en 2028 no debe tomarse a la ligera. Figuras clave de su primera administración, como su ex estratega jefe Steve Bannon, piden que Trump se presente en 2028 a pesar de que legalmente no puede hacerlo.

La medida tendría una similitud muy cercana con la del dictador ruso Vladimir Putin, ya que cuando fue nombrado presidente en 1999, la constitución rusa lo limitaba a dos mandatos consecutivos. Tras finalizar su segundo mandato en 2008, se desempeñó como primer ministro antes de volver a la presidencia en 2012.

En enero de 2020, cuando su mandato debería haber llegando a su fin, redactó una enmienda constitucional que le permite permanecer en el cargo durante dos mandatos más. Aunque Trump actualmente no puede postularse para un tercer mandato, si se modificara la Constitución, podría hacerlo.

Y aunque Trump ha insinuado que no se postulará para un tercer mandato, durante un discurso en un evento de Christian Turning Point Action en julio pasado, insinuó: "En cuatro años, no tendrán que volver a votar. Lo solucionaremos tan bien que no tendrán que votar".