Roba cientos de euros de una caja de donaciones en una gasolinera, el dueño le graba y le manda un ultimátum: "Te doy 48 horas como máximo"

Una historia que prueba la falta de solidaridad de algunas personas, llegada desde Francia. Pongámonos en situación. Una gasolinera local es el punto en el que se ha depositado una caja de donaciones de una entidad solidaria. La caja se va llenando, avisan a la asociación y, cuando se acerca su recogida, la caja desaparece.

"Camille, la gerente, me había advertido que estaba lleno. Así que lo trasladó a la parte personal del local. Dije que lo recogería el viernes...", explica Sidi Drici, presidente de la asociación Melun Capital de la Solidaridad, de lo ocurrido en un establecimiento de la cadena gala Bonjour. Así lo recoge el medio galo Le Parisien.

Pero la persona que se llevó la caja cometió el clásico error. Las cámaras de vídeo vigilancia, por supuesto.

Ultimátum de 48 horas

En este sentido, y según recoge el citado artículo, las imágenes muestran claramente las acciones del presunto ladrón. Cómo aparca su coche delante de un surtidor de gasolina y, vestido de negro, con una gorra negra en la cabeza, un hombre barbudo entra en el local comercial.

Tras analizar la caja registradora, va a la trastienda, deshace lo andado y vuelve a entrar para luego salir subiéndose la cremallera de su abrigo oscuro. Con la capucha sobre la cabeza, abandona el lugar acelerando el paso. La gerente reconoce que no lo puede creer "Estaba en el garaje. Lo vi salir, sin haber repostado nada. Dije: '¡Señor, señor…!'".

Con este escenario, han dado un ultimátum de 48 horas a la persona para que devuelva la caja robada, en la que estiman que había unos 600 euros. "Tenemos su cara, su matrícula, su coche. Le estoy dando la oportunidad de redimirse", recuerda Drici, para lanzar el ultimátum: "Si pudieras devolver la caja, por favor. Quienes donaron no fueron para ti, sino para la asociación (…) Si no, me vería obligado a poner tu imagen en las redes sociales. Por desgracia para ti, será muy complicado. Te doy un máximo de 48 horas".

"En el fondo, espero que de verdad lo necesitara. Si hubiéramos sabido que tenía problemas para comprar, lo habríamos ayudado. Es su forma de hacer las cosas, lo que no es bonito", puntualiza Drici, con comprensión.