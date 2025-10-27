Rusia pasa al terreno de la mentira en la guerra y las tropas ucranianas sacan las cámaras para revelar la verdad

La ciudad del sur de Ucrania de Jersón, ocupada parcialmente en el marco de la invasión rusa de Ucrania, recibe constantes ataques por parte de los drones rusos desde el otro lado del río Dniéper. Este parte la región en dos y marca la línea divisoria del territorio que controla Rusia y el que controla Ucrania.

Muestra de ello es el ataque que el viernes mató a al menos tres personas e hirió a otras 14 en la ciudad. Según informó la Fiscalía ucraniana, las fuerzas rusas atacaron masivamente durante la mañana del viernes la ciudad con lanzacohetes múltiples dirigidos contra zonas residenciales. En los últimos meses numorososo civiles han muerto en Jersón por ataques rusos como estos, en los que las fuerzas rusas tambén suelen emplar drones kamikazes.

El ataque del viernes, sin embargo, se produjo tras las afirmaciones rusas de haber cruzado el río Dniéper y entrado en el distrito de Korabel. Esto, según ha publicado el medio especializado Euromaidan Press, es el "último intento de desinformación" por parte de Rusia. "El Kremlin lanzó una narrativa escenificada que afirmaba que las fuerzas rusas se habían apoderado de una cabeza de puente estratégica en la provincia de Jersón", agregó.

El pasado 22 de octubre, el jefe de la ocupación de Jersón, Vladimir Saldo, instalado por Rusia, publicó unas imágenes que mostraban a un soldado ruso izando una bandera en la isla Karantynnyi, al suroeste de la ciudad de Jersón. En la publicación aseguró que las unidades rusas de reconocimiento y aerotransportadas habían cruzado el río Dniéper, "repelido los contraataques ucranianos, asegurado una cabeza de puente, minado las rutas de acceso y comenzado a organizar la logística para una presencia sostenida".

Esta información, sin embargo, fue rápidamente desmentida por Ucrania. Un día después una brigada ucraniana publicó un vídeo geolocalizado que mostraba a sus tropas moviéndose libremente por la isla de Karantynnyi, lo que contradecía directamente las afirmaciones rusas de una presencia militar activa. La brigada declaró que la isla, así como las zonas de Antonivka y Sadove, al este de la ciudad de Jersón, permanecen en silencio, sin señales de fuerzas rusas en la orilla oeste del río Dniéper.

Mientras, el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW) ha remarcado que esta operación de información se inscribe en un patrón más amplio, en el que el Kremlin pretende "proyectar la inevitabilidad de la victoria ante la Unión Europea, Estados Unidos y la propia Ucrania, fomentando la sumisión a las exigencias de Moscú y erosionando el apoyo extranjero a Ucrania".

"El Kremlin está intentando presentar falsamente a las fuerzas rusas como si hubieran establecido una cabeza de puente en la orilla oeste del óblast de Jersón, un nuevo esfuerzo de guerra cognitiva rusa contra Ucrania y sus socios", ha escrito el think tank estadounidense. Este, además, agregó: "La evidencia disponible continúa indicando que las fuerzas rusas no han establecido una cabeza de puente ni han comenzado una ofensiva en la orilla oeste del óblast de Jersón" .

"El ISW sigue evaluando que este esfuerzo de guerra cognitiva ruso es incompatible con cualquier afirmación de que Rusia está dispuesta a hacer concesiones territoriales en el sur de Ucrania", concluyó el grupo de expertos.