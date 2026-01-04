Aunque hace unos días el presidente estadounidense, Donald Trump, se reunió con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, para discutir aspectos claves respecto al tratado de paz entre Rusia y Ucrania, el conflicto no parce cesar.

El medio ucraniano, Interfax Ukraine, a través de un artículo, reporta que la milicia rusa ha intentado asaltar Hryshyne, un pequeño pueblo ubicado en las inmediaciones de Pokrovsk al este del país.

El fracaso militar ruso

La milicia rusa implementó el uso de diversos métodos de transporte ligero, tales como motocicletas, buggies y vehículos motorizados, en total se reporta que fueron 30 unidades utilizadas para intentar concretar el ataque al pueblo. Sin embargo, este mismo fue frustrado gracias al accionar de dos fuerzas principales.

Interfax asegura que el "Regimiento de la Cruz Roja Rusa destruyeron parte del equipo durante la marcha de los invasores, en particular gracias al sistema M142 HIMARS", se trata de una artillería de cohetes móvil, capaz de lanzar cohetes guiados de alta precisión, lo que permite ataques rápidos y despliegue rápido en el campo de batalla.

"La otra parte fue descubierta y atacada por las Fuerzas de Defensa directamente en los límites sureste de la ciudad, cuando el enemigo buscaba refugio, según el mensaje en Telegram", complementa el mismo medio.

Datos de la Guerra Rusoucraniana

Cabe recordar que los medios británico, BBC, junto al medio independiente ruso, Mediazona publicaron un informe el cual expone que confirman 158.000-160.000 soldados rusos muertos hasta finales de 2025, con estimaciones totales de 243.000-352.000 incluyendo no recuperados; OTAN calcula 1.1 millones de bajas rusas (muertos y heridos). Ucrania reporta 46.000-140.000 propios muertos y 380.000 heridos, según Zelenski y fuentes oficiales.

Rusia lanzó más de 200 drones en Nochevieja del 2026 contra infraestructura energética ucraniana; defensas rusas derriban 132 drones ucranianos. Diplomacia activa: Zelenski se reúne con UE/OTAN, pero negociaciones con Trump estancadas; rusos esperan fin en 2026, pero encuestas, así lo informa Euronews.