Rusia recurre a los animales como herramienta de distracción para pillar a las tropas de Ucrania desprevenidas

En la guerra todo vale. No importa cuál sea la estrategia o los métodos utilizados si finalmente se acaba consiguiendo el gran objetivo de cualquier conflicto armado: derrotar al enemigo.

Rusia está aplicando esa premisa recurriendo a una táctica que, como mínimo, es éticamente censurable. Las fuerzas rusas están utilizando animales como herramientas de distracción para poder pillar a las tropas de Ucrania desprevenidas.

Esta nueva estrategia de Moscú en el frente ha sido confirmada, en declaraciones a Army TV, por un sargento superior de un pelotón de UAV de Khartia, la 13ª Brigada Operativa de la Guardia Nacional de Ucrania.

En concreto, los animales actúan como elementos de cobertura y distracción. Las tropas rusas los liberan en dirección en dirección a las posiciones ucranianas para causar desconcierto y que los grupos de asalto rusos puedan avanzar.

En ese sentido, cabe destacar que el hecho de liberar animales de forma deliberada en las proximidades de la primera línea de combate hace que los mismos se encuentren expuestos a los peligros inherentes de cualquier guerra como los disparos y las explosiones.

El sargento ha explicado que durante el periodo de tiempo en el que los soldados ucranianos intentan identificar qué es lo que ocurre, las tropas de asalto rusas aprovechan para cambiar la dirección de sus avances.

"Los ocupantes se camuflan cuidadosamente. A veces sueltan animales para distraer a las unidades de las Fuerzas de Defensa, mientras avanzan desde otra dirección", ha expresado el sargento ucraniano.

En relación al camuflaje de los soldados rusos, el sargento perteneciente a la 13ª Brigada Operativa de la Guardia Nacional de Ucrania ha destacado que "antes, esas capas les hacían fáciles de detectar. Ahora es un poco más difícil. Están probando diferentes tejidos, diferentes capas".

No obstante, el sargento ucraniano ha asegurado que aunque el enemigo cree que es invisible, "nosotros lo vemos todo".