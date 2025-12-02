Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Ucrania habla de éxito rotundo con los cazas llegados de Francia: "Números impresionantes"
Global

Ucrania habla de éxito rotundo con los cazas llegados de Francia: "Números impresionantes"

"Encontrar uno en un aeródromo operativo es un verdadero golpe de suerte para nuestra tripulación", asegura un miembro de las fuerzas ucranianas.

Rafael Gómez
El caza francés Mirage 2000, en una imagen de archivo
El caza francés Mirage 2000, en una imagen de archivoMehdi Taamallah / NurPhoto vía Getty Images

Ucrania está de enhorabuena. Los cazas Mirage 2000 se han convertido en una herramienta fundamental para defender el espacio aéreo ucraniano de los misiles y drones lanzados por Rusia.

Tal es la satisfacción, que las Fuerzas Aéreas de Ucrania han publicado un vídeo en el que los pilotos y técnicos han repasado los principales hitos que han logrado los aviones de combate franceses desde su llegada a Ucrania.

Según los miembros de las fuerzas ucranianas, el misil Magic 2 con el que está equipado el caza Mirage 2000 se ha revelado como un arma prácticamente infalible en la guerra de Ucrania, con una tasa de éxito muy cercana al 100%.

No obstante, esa alta eficacia también está provocando que Rusia se esté afanando en destruir estos aviones de combate, por lo que deben ser cambiados constantemente de aeródromo.

En el vídeo se deja claro lo bien valorado que está el caza francés entre las fuerzas ucranianas. "Los aviones Mirage son poco comunes en las Fuerzas Aéreas Ucranianas, por lo que encontrar uno en un aeródromo operativo, especialmente durante una misión de combate activa, es un verdadero golpe de suerte para nuestra tripulación", se destaca en la grabación.

Para sacarle el máximo rendimiento a estos cazas, los pilotos ucranianos han recibido formación específica en Francia. "Durante unos seis meses, nos entrenamos para volar y utilizar armas en el Mirage 2000 biplaza. Luego pasamos a la versión monoplaza, la que vuelo actualmente", explica uno de los pilotos en el vídeo.

La eficacia de los mencionados aviones de combate franceses contra los drones y misiles rusos se sitúa en el 98%, unos "números impresionantes", según expresa un piloto ucraniano en la grabación.

En ese sentido, los pilotos han señalado que el único caza que superaría las prestaciones del Mirage 2000 sería el también francés Rafale. "Si pudiera cambiar a un avión mejor, probablemente elegiría el Rafale. Como también es francés, la transición sería más rápida que cambiar a aviones de otros países. El Rafale también puede llevar misiles Meteor, que son de largo alcance", detalla en el vídeo uno de los pilotos ucranianos.

Rafael Gómez
