Rusia responde a Trump: "es un error" que aliente a Ucrania a recuperar los territorios ocupados

Y tras el enésimo cambio de rumbo de Donald Trump respecto al conflicto entre Rusia y Ucrania... llegó la respuesta del Kremlin. Las palabras del presidente estadounidense, que dejaron perplejos a propios y extraños, en las que aseguraba que Kiev podría recuperar los territorios ocupados por Rusia desde el inicio de la guerra, no han sentado bien en el seno del gobierno ruso.

De acuerdo con las declaraciones de Dmitri Peskov, portavoz de presidencia de Rusia, este aliento y ánimo de Trump es una "opinión errónea". Estas palabras de uno los más altos mandos del gobierno ruso se unen a la respuesta-amenaza que él mismo pronunció horas antes y por las que aseguraba que "Rusia no es en absoluto un tigre. Después de todo, Rusia es asociado con un oso y no existen los osos de papel. Rusia es un oso real".

Sin embargo, Peskov ha desmentido las palabras de Trump, asegurando que la situación de "Ucrania es bastante peor" y que "solo empeorará". "También tendremos la oportunidad de transmitir nuestra postura a la parte estadounidense. Nuestro ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov, quien se reunirá con su homólogo (de EE.UU., Marco Rubio) en Nueva York al margen de la Asamblea General, podrá hacerlo", concluyó el mandatario ruso..

Enésimo cambio de Trump en el conflicto

Este cambio de parecer de Trump parece haber pillado por sorpresa al resto de socios europeos, a quienes el propio presidente estadounidense animó a dejar de comprar gas ruso, ya que en lo planes del inquilino de la Casa Blanca está la idea de sancionar a Rusia, siempre que el resto de países europeos cumplan esta condición.

El mensaje de Trump durante la Asamblea General de la ONU pareció ser clara, y dejó entrever un posible hartazgo y cansancio por conseguir una paz duradera entre ambos países. En este sentido, y tras reunirse con Von der Leyen y Zelenski por separado, el presidente de EEUU aseguró que "Ucrania tiene un gran espíritu y cada vez mejor. Podrá recuperar su país en su forma original y, quién sabe, ¡quizás incluso ir más allá! Putin y Rusia están en graves problemas económicos, y este es el momento de que Ucrania actúe".

Asimismo añadió que siendo conocedor de la situación económica de Rusia, que definió como muy complicada, cree que "Ucrania, con el apoyo de la UE, está en condiciones de luchar y recuperar toda su forma originaria". Sin embargo, él y su país se desmarcan del conflicto, con el que desde que llegó a la Casa Blanca, ha sido muy crítico, y dejó todo en manos de Europa, Rusia y Ucrania.

"Con tiempo, paciencia y el apoyo financiero de Europa, y en particular de la OTAN, las fronteras originales desde donde comenzó esta guerra son una opción viable". Pese a todo, deseó la mejor de las suertes a "ambos países" y aseguró que EEUU continuará "suministrando armas a la OTAN para que esta haga lo que quiera con ellas", sin darle mucha importancia a que su país es el gran aliado de la Alianza.