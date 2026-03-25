Rusia transforma sus drones baratos de madera contrachapada en aviones espía por 10 veces menos que el precio de un dron de reconocimiento convencional
Hasta ahora, los vehículos no tripulados 'Molniya' únicamente se usaban en acciones ofensivas.
La guerra de drones en Ucrania continúa. El último avance en el terreno de los vehículos no tripulados corresponde al bando ruso, que ha conseguido modificar sus drones baratos 'Molniya' para poder usarlos no solo en ataques sino también en misiones de reconocimiento.
Gracias a ello, las fuerzas rusas están sustituyendo drones de vigilancia más costosos, como el Supercam y el Orlan-10, por drones 'Molniya'. Estos últimos están fabricados con materiales ligeros y baratos: madera contrachapada, espuma y aluminio.
En declaraciones a Business Insider, Serhii Beskrestnov, asesor del Ministerio de Defensa de Ucrania, ha informado de que Moscú está equipando algunos de sus drones 'Molniya' con baterías adicionales (para así incrementar la autonomía), una cámara de alta definición y un módem de malla para mejorar las comunicaciones.
Hasta ahora, los vehículos no tripulados 'Molniya' estaban catalogados como drones de ataque unidireccionales cuyo funcionamiento se basaba en transportar una ojiva y explotar al impactar.
Sin embargo, ahora el Ejército de Rusia está adaptando ese dron de bajo coste para llevar a cabo otra clase de misiones, como, según citan desde Business Insider, "transportar cuadricópteros más pequeños con visión en primera persona (FPV), a modo de nave nodriza".
Un dron entre 10 y 15 veces más barato que otros drones de reconocimiento
El asesor del Ministerio de Defensa de Ucrania ha señalado que los vehículos no tripulados 'Molniya' son entre 10 y 15 veces más baratos que los drones de reconocimiento más utilizados por Rusia, como el Supercam S-350.
En concreto, una unidad del dron Supercam S-350 tiene un coste estimado de 100.000 dólares (unos 86.500 euros, al cambio actual). En consecuencia, la diferencia económica de llevar a cabo una misión de reconocimiento con un vehículo no tripulado 'Molniya' o con un dron Supercam S-350 es muy grande.
De esa forma, Rusia, más allá de poder realizar esas misiones con mayor frecuencia, obtiene un ahorro que puede aprovechar para destinar más recursos económicos a otras áreas militares.