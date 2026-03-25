Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Rusia transforma sus drones baratos de madera contrachapada en aviones espía por 10 veces menos que el precio de un dron de reconocimiento convencional
Hasta ahora, los vehículos no tripulados 'Molniya' únicamente se usaban en acciones ofensivas.

Rafael Gómez
Ataque ruso con un dron 'Molniya' en Sumy (Ucrania), el 2 de marzo de 2026Pavlo Zarva / Kordon.Media / Global Images Ukraine vía Getty Images

La guerra de drones en Ucrania continúa. El último avance en el terreno de los vehículos no tripulados corresponde al bando ruso, que ha conseguido modificar sus drones baratos 'Molniya' para poder usarlos no solo en ataques sino también en misiones de reconocimiento.

Gracias a ello, las fuerzas rusas están sustituyendo drones de vigilancia más costosos, como el Supercam y el Orlan-10, por drones 'Molniya'. Estos últimos están fabricados con materiales ligeros y baratos: madera contrachapada, espuma y aluminio.

En declaraciones a Business Insider, Serhii Beskrestnov, asesor del Ministerio de Defensa de Ucrania, ha informado de que Moscú está equipando algunos de sus drones 'Molniya' con baterías adicionales (para así incrementar la autonomía), una cámara de alta definición y un módem de malla para mejorar las comunicaciones.

Hasta ahora, los vehículos no tripulados 'Molniya' estaban catalogados como drones de ataque unidireccionales cuyo funcionamiento se basaba en transportar una ojiva y explotar al impactar.

Sin embargo, ahora el Ejército de Rusia está adaptando ese dron de bajo coste para llevar a cabo otra clase de misiones, como, según citan desde Business Insider, "transportar cuadricópteros más pequeños con visión en primera persona (FPV), a modo de nave nodriza".

Un dron entre 10 y 15 veces más barato que otros drones de reconocimiento

El asesor del Ministerio de Defensa de Ucrania ha señalado que los vehículos no tripulados 'Molniya' son entre 10 y 15 veces más baratos que los drones de reconocimiento más utilizados por Rusia, como el Supercam S-350.

En concreto, una unidad del dron Supercam S-350 tiene un coste estimado de 100.000 dólares (unos 86.500 euros, al cambio actual). En consecuencia, la diferencia económica de llevar a cabo una misión de reconocimiento con un vehículo no tripulado 'Molniya' o con un dron Supercam S-350 es muy grande.

De esa forma, Rusia, más allá de poder realizar esas misiones con mayor frecuencia, obtiene un ahorro que puede aprovechar para destinar más recursos económicos a otras áreas militares.

MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de temas SEO y de economía, siempre tratando de ofrecer información de servicio al ciudadano de a pie.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo un poco de todo, aunque los temas económicos que más me gusta tratar son aquellos que no se enseñan en el colegio pese a ser fundamentales en el día a día: cómo leer una nómina, cómo hacer la Declaración de la Renta, a qué ayudas puedes tener derecho, cuánto te va a quedar de pensión…

 

Mi trayectoria

Nací en Huelva. Y desde allí di el salto a Madrid para obtener el título de graduado en Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos. Siempre me había gustado la economía y mis prácticas en Capital Radio me sirvieron para confirmarlo.

 

Esa primera experiencia profesional fue la que me llevó a hacer un Máster en Periodismo Económico. Cursando esos estudios, y tras una breve estancia en La Información, llegué al Grupo Prisa, concretamente a la sección de Actualidad del Diario AS. Tras esas experiencias, llegué a El HuffPost España, donde llevo escribiendo desde 2022.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentar
completa tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos