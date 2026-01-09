Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Sánchez asegura a Delcy Rodríguez su respaldo para una transición democrática y esta le agradece su "valiente" condena del ataque de EEUU
Global
Global

Sánchez asegura a Delcy Rodríguez su respaldo para una transición democrática y esta le agradece su "valiente" condena del ataque de EEUU

Además, el presidente del Gobierno también ha hablado con Edmundo González: una conversación en la que se ha abogado por la liberación de los presos políticos.

Diego Alonso Peña
Diego Alonso Peña
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.Francesco Militello Mirto

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha puesto en contacto con diferentes líderes latinoamericanos para reforzar el compromiso de España con una "transición pacífica, dialogada y democrática en Venezuela, liderada por los propios venezolanos". Así lo ha reafirmado el líder del Ejecutivo a través de su perfil de X. 

"Queremos acompañar al país en esta nueva etapa y contribuir a acercar posiciones", ha asegurado Sánchez después de que el pasado 3 de enero Estados Unidos capturara a Nicolás Maduro en Caracas a través de su Delta Force, una unidad de operaciones especiales de élite del Ejército.

Entre los contactos que ha mantenido Sánchez este viernes se encuentra la que fuera vicepresidenta de Maduro y actual presidenta del país, Delcy Rodríguez, con la que ha reafirmado el compromiso de España en el futuro que abordará Venezuela. 

La propia Delcy Rodríguez ha contestado públicamente poco después, para "agradecer" a Sánchez su "valiente postura" por condenar el ataque llevado a cabo por EEUU contra el Gobierno venezolano. 

"Al conversar con el presidente Pedro Sánchez, le agradecí la valiente postura del Gobierno de España condenando la agresión contra Venezuela y planteé nuestro interés en trabajar conjuntamente en una agenda bilateral amplia y beneficiosa para ambos pueblos y gobiernos", ha manifestado Rodríguez en sus redes.

Sobre el contenido del encuentro telefónico, la presidenta encargada de Venezuela ha añadido que "continuará enfrentando esta agresión por la vía diplomática, fiel a los principios de la diplomacia bolivariana de paz, como único camino para la defensa" de su soberanía y la preservación de la paz.

Además de Rodríguez, Sánchez también ha hablado telefónicamente con Edmundo González, el candidato de la oposición en las últimas elecciones presidenciales en Venezuela. 

La conversación de Sánchez y González se produce después de la liberación y llegada a España de cinco ciudadanos nacionales que habían sido encarcelados en Venezuela por motivos políticos, en la que jugó un papel decisivo el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, según afirmó el presidente de la Asamblea Nacional, el dirigente chavista Jorge Rodríguez.

González ha defendido que debe haber "libertad para todos los presos políticos, fin de la persecución, desarme de grupos paraestatales y respeto a la voluntad popular manifestada el 28 de julio", fecha en la que se produjeron las elecciones en las que se impuso a Nicolás Maduro según la oposición. 

A lo largo de la semana, Sánchez también se ha puesto en contacto con los presidentes de Brasil, Chile, Colombia, Guatemala, México y Uruguay para reafirmar el compromiso y el apoyo de España ante la delicada situación que se encuentra América Latina. 

Diego Alonso Peña
Diego Alonso Peña
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de la sección de Política en El HuffPost España. En ella, informo acerca de la actualidad política que afecta a nuestro país, la realidad social a la que se enfrenta la ciudadanía o los eventos judiciales... entre otras muchas cosas. Tratamos todos los días de ofrecer a nuestros lectores la herramienta más importante de todas en democracia: estar informado.

 

Sobre qué temas escribo

Me dedico a escribir sobre la actualidad política en España y cómo esta impacta en la vida de la gente... Aunque, si soy sincero, cada semana se convierte en una especie de “elige tu propia aventura”, un cocido madrileño como los de antaño en los que no sabías lo que te podrías llegar a encontrar.

 

Bajo mi firma pueden encontrarse artículos sobre migración y la dramática situación humanitaria en el Mediterráneo y el Atlántico, la crisis de vivienda que golpea especialmente a mi generación o tragedias que han marcado a todo el país, como los incendios o la erupción del volcán de La Palma. También abordo temas de la actualidad política y judicial, como el procesamiento del fiscal general del Estado, de la pareja de Isabel Díaz Ayuso o de Begoña Gómez, al igual que la cobertura del Congreso Nacional del PP donde Esperanza Aguirre dijo que éramos “su medio favorito”, ¿os lo creéis? Además, he escrito sobre la muerte del papa Francisco, la despedida de Luka Modrić del Real Madrid, el genocidio en Gaza, desahucios... Hasta uno de Opinión. A este paso tardo menos en decir sobre qué no escribo.

 

Aun así, siempre trato de sacar un hueco para una de mis pasiones: la música. Concretamente, el rap. Que no os sorprenda ver alguna entrevista de vez en cuando.

 

Mi trayectoria

Al igual que la mayor parte de mi familia, nací en el kilómetro cero, en Madrid, así que soy un gato más. Estudié Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid y me gradué con un TFG acerca de la labor del periodismo español durante el 15M. Antes de El HuffPost pasé por las redacciones de El Confidencial, ElDiario.es y Redacción Médica. También he sido cajero, reponedor, monitor de tiempo libre... Un joven más de 26 años, vaya.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 