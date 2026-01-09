Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Llegan a la terminal T4 del aeropuerto de Barajas los cinco presos españoles liberados por Venezuela
Se trata de José María Basoa, Andrés Martínez Adasme, Miguel Moreno Dapena, Ernesto Gorbe Cardona y Rocío San Miguel.

Viajeros en los pasillos del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas
Viajeros en los pasillos del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-BarajasAlberto Ortega

Los cinco ciudadanos españoles liberados por Venezuela han llegado a la terminal 4 del aeropuerto de Barajas, en Madrid, tras ser puestos este jueves en libertad por parte del país latinoamericano, donde se encontraban presos. Algunos de sus familiares y amigos permanecían allí desde por la mañana a la espera de su regreso, así como una gran cantidad de periodistas que esperaban su llegada. 

Los afortunados han sido José María Basoa , Andrés Martínez Adasme, Miguel Moreno Dapena, Ernesto Gorbe Cardona y Rocío San Miguel, quienes desde ayer pueden disfrutar de nuevo de la libertad, tras más de un año de cautiverio en algunos casos y de haber sido acusados de traición o conspiración contra Maduro. 

Todos ellos ya han llegado a la terminal 4, según ha podido confirmar el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, en un mensaje en la red social X. "Hoy es un día feliz. Ya están en España los 5 compatriotas liberados ayer en Venezuela. Han podido reencontrarse, por fin, con sus familias y amigos. Espero poder verles pronto y les deseo que recobren la normalidad de sus vidas con rapidez", ha afirmado Albares.

Su liberación se produce después de que Venezuela anunciase este jueves que pondría en libertad de forma "inminente" a varias figuras de la oposición, activistas y periodistas (tanto nacionales como extranjeros) que se encontraban presos, en lo que han descrito ellos mismos como un gesto para "buscar la paz". 

Cabe destacar que Venezuela contaba, a finales de 2025, con un total de 887 presos políticos, según el informe de la ONG Foro Penal. Por ahora, se desconoce el número total de personas que han sido puestas en libertad.

Estas liberaciones podrían no ser las últimas, pues el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha asegurado este viernes en una entrevista en TVE que se encuentra pendiente por si pudiese haber alguna liberación más de otros presos españoles que permanecen allí recluidos. 

De hecho, según ha explicado, hay posibilidad de que un sexto español sea puesto en libertad próximamente. "Hay una persona en concreto sobre la que tenemos esperanzas que pueda ser puesta en libertad de las próximas horas o en los próximos días", ha advertido durante la entrevista. 

