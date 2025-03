Señalan al potente láser de combate como clave para inclinar la balanza de la guerra

Jose Colon/Anadolu via Getty Images

Tras la entrega por parte del Reino Unido de su láser de combate DragonFire a Ucrania el año pasado, el comandante de las Fuerzas de Sistemas No Tripulados de Ucrania, Vadym Sukharevsky, afirmó en diciembre que el país tenía su propio láser listo para el combate. "Podemos afirmar que hoy Ucrania es, si no me equivoco, el quinto país que posee un láser", afirmó el comandante.

Desde entonces, se ha sabido poco sobre esta arma. Sin embargo, según informa el medio The Debrief, se dice que es eficaz contra objetivos que vuelan a baja altura, como drones, morteros, ciertos misiles y posiblemente incluso algunas avionetas. Algunos expertos han especulado que el arma podría ser de fabricación nacional, aunque aún no se ha confirmado el fabricante exacto del láser de combate.

El despliegue de un láser listo para el combate refleja la tendencia del país a expandir su arsenal de armas de alta tecnología para, con suerte, frustrar a Rusia en el campo de batalla de su guerra en Ucrania, desatada por el presidente ruso, Vladimir Putin, en febrero de 2022. Mientra, el medio apunta a que esta arma podría ser clave para inclinar la balanza.

Sukharevsky indicó que Ucrania también está desarrollando una clase de "drones nodriza" que transportan hasta dos "drones con vista en primera persona" debajo de ellos.

Según informes, el nuevo láser de combate ucraniano se llama Tryzub (Tridente). En sus comentarios de diciembre, Sukharevsky también señaló que el misil puede contrarrestar aviones a una altura de hasta 2 km.

Mientras, informes no confirmados indican que el arma ya se ha utilizado contra drones que vuelan a baja altura, como los drones Shahed de fabricación iraní, según el mismo medio. "Repito: las tecnologías láser ya están impactando objetos a cierta altura", declaró el comandante en febrero a Radio Free Europa.