Son mis amigos: Trump indulta a quienes intentaron anular las elecciones de 2020

Donald Trump y Rudy Giuliani, en el primer torneo anual de golf de los Yankees en Trump Golf Links (Nueva York), en 2015.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha indultado a su exabogado personal Rudy Giuliani, a su exjefe de gabinete Mark Meadows y a otros acusados de apoyar los esfuerzos del republicano para anular el resultado electoral de 2020, según un funcionario del Departamento de Justicia citado por la agencia AP.

Ed Martin, el abogado de indultos del gobierno, publicó en las redes sociales una proclamación firmada del indulto "total, completo e incondicional", que también nombra a los abogados conservadores Sidney Powell y John Eastman. La proclamación dice explícitamente que el indulto no se aplica a Trump.

En concreto, estos amigos del presidente fueron acusados en Georgia de intentar subvertir la derrota electoral de Trump en 2020.

Los indultos presidenciales sólo se aplican a delitos federales y ninguno de los aliados fue acusado en casos federales. Pero la medida subraya los esfuerzos de Trump por seguir reescribiendo la historia de las elecciones de 2020 que perdió ante el demócrata Joe Biden.

La Casa Blanca no ha hecho declaraciones por el momento a este respecto.

También fueron indultados los republicanos que actuaron como electores falsos para Trump en 2020 y que fueron acusados en casos estatales de presentar certificados falsos que confirmaban que eran electores legítimos a pesar de la victoria de Biden en esos estados.

La proclamación describió los esfuerzos para procesar a quienes participaron en los planes electorales de 2020 como "una grave injusticia nacional perpetrada contra el pueblo estadounidense" y dijo que los indultos estaban diseñados para continuar "el proceso de reconciliación nacional".

También la semana pasada, el presidente concedió el indulto a un policía retirado de la ciudad de Nueva York que fue condenado en 2023 por acosar a una familia de Nueva Jersey en nombre del Gobierno chino. Igualmente, indultó a la exestrella de las Grandes Ligas de Béisbol (MLB, por sus siglas en inglés), Darryl Strawberry, por un cargo de evasión fiscal de 1995.