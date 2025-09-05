Trump amenaza a Europa con represalias tras la "muy injusta" multa a Google

El presidente de EEUU, Donald Trump, durante una rueda de prensa en la Casa Blanca

Trump amenaza (otra vez) a Europa. El presidente de Estados Unidos ha calificado este viernes como "muy injusta" la multa de 2.950 millones de euros que la Comisión Europea ha impuesto a Google por prácticas abusivas en el sector de la tecnología publicitaria y ha advertido de que su Administración no permitirá sanciones contra la compañía estadounidense.

"Esto se suma a las muchas otras multas e impuestos que se han impuesto contra Google y otras empresas tecnológicas estadounidenses, en particular. ¡Muy injusto, y el contribuyente estadounidense no lo tolerará! Como he dicho antes, ¡mi Administración NO permitirá que estas acciones discriminatorias continúen!", ha expresado Trump en su red social, Truth Social, tras conocer la noticia de la multa.

El mandatario ha denunciado que estas sanciones quitan dinero a la compañía que "de otro modo iría a inversiones y empleos en Estados Unidos". Trump ha tildado la decisión de Bruselas de un nuevo "golpe" contra "una gran empresa estadounidense".

La multa es la segunda más alta jamás impuesta por la Comisión Europea por abusos monopolísticos, por detrás de la sanción de más de 4.000 millones de euros también a Google por violar las normas comunitarias de competencia a través de Android. Además de la sanción económica, el Ejecutivo comunitario le ha otorgado a Google un plazo de 60 días para poner fin a estas prácticas.

El presidente norteamericano ha recordado también una multa de "17.000 millones de dólares" a Apple que a su juicio, "no debería haberse cobrado": "¡Deberían recuperar ese dinero!", añadió.

Trump abre la puerta a imponer nuevos aranceles

"No podemos permitir que esto le ocurra a la brillante e inédita innovación estadounidense y, si continúa, me veré obligado a iniciar un procedimiento bajo la Sección 301 para anular las sanciones injustas que se están cobrando a estas empresas estadounidenses que pagan impuestos", aseguró el mandatario.

Esta disposición de la Ley de Comercio de 1974 permite al Gobierno de EEUU tomar represalias comerciales, entre ellas aranceles o restricciones, contra países extranjeros que a su juicio lleven a cabo políticas comerciales injustas o discriminatorias en perjuicio de empresas norteamericanas.

Minutos después, Trump ha publicado otro mensaje exigiendo a Europa que detuviera esta práctica. "Google también ha pagado, en el pasado, 13.000 millones de dólares en reclamaciones y cargos falsos, para un total de 16.500 millones de dólares. ¿Cuán absurdo es esto? ¡La Unión Europea debe detener esta práctica contra las empresas estadounidenses, INMEDIATAMENTE!", ha afirmado.

Esta no es la primera vez que Trump carga contra Europa por sancionar a tecnológicas estadounidenses que no cumplen con sus parámetros. El mandatario norteamericano ha sostenido anteriormente que estas multas y las regulaciones europeas buscan torpedear el crecimiento de las tecnológicas estadounidenses y hasta ha sugerido que quieren favorecer a la industria china.