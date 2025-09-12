El FBI muestra un vídeo del sospechoso de matar a Kirk y Trump llama a sus adeptos a la calma

Imágenes policiales del sospechoso de disparar a Charlie Kirk en Universidad del Valle de Utah, en Orem.

El FBI continúa la investigación por el asesinato del activista conservador Charlie Kirk en la Universidad Utah Valley, sin que se haya producido ninguna detención y las autoridades insisten en la colaboración ciudadana para localizar al sospechoso.

Al cierre de este jueves, el FBI difundió imágenes de seguridad en las que se ve a un hombre vestido de negro descendiendo del techo de un edificio del campus y retirándose por una autopista cercana. El sospechoso es un hombre blanco con gorra, gafas de sol y sudadera oscura.

En una conferencia de prensa donde no se admitieron preguntas el gobernador de Utah, Spencer Cox, dijo que cuando el responsable sea identificado y detenido se pedirá la "pena de muerte" por el crimen cometido.

Además, las autoridades para "intensificar la búsqueda, resaltaron que existe una recompensa de hasta 100.000 dólares por información que conduzca a su captura, y se habilitaron números de teléfono y un portal web de la división del FBI en Salt Lake City para recibir pistas, fotos o videos relevantes.

Un equipo de 20 agentes y cerca de 200 entrevistas forman parte de la investigación, mientras se mantiene la alerta a la ciudadanía para colaborar en la identificación del atacante.

El FBI mantiene la búsqueda activa del sospechoso y analiza todos los elementos del caso, incluyendo la munición recuperada y los registros del campus, mientras se investiga el móvil del ataque. Según la agencia gubernamental, "el sospechoso subió a una azotea; tras disparar y matar a Kirk, saltó y huyó", dejando "un arma y munición en una zona boscosa cerca de la universidad". Asimismo, el organismo ha informado de la recogida de pruebas en dicha azotea, incluyendo "huellas de zapatos, una huella del antebrazo y una huella de la palma de la mano", según reza el texto que acompaña al vídeo.

El buró ha reiterado su petición a quienes tengan información sobre el caso, a quienes insta a ponerse en contacto con sus agentes. Horas antes, la agencia ha anunciado que ofrece una recompensa de hasta 100.000 dólares (85.200 euros) por información que conduzca a la identificación y arresto del individuo y los individuos responsables del asesinato.

El ataque en la universidad y el arma utilizada

Charlie Kirk, un ultraderechista de 31 años, participaba en un foro universitario como los que organizaba en campus universitarios desde 2012, donde debatía de manera confrontativa con estudiantes liberales, cuando recibió un disparo en el cuello desde un techo cercano.

El arma recuperada fue un rifle de cerrojo de gran potencia hallado en un bosque próximo al campus, con un cartucho usado y otros tres sin disparar que contenían inscripciones que podrían reflejar ideologías extremistas.

El ataque se produjo mientras Kirk intervenía en uno de sus habituales eventos de debate conservador, que lo habían convertido en un referente del activismo juvenil y del movimiento ultraconservador en universidades de EEUU.

Traslado en el avión del vicepresidente J.D. Vance del comentarista Charlie Kirk, en el aeropuerto Phoenix (Arizona), el 11 de septiembre de 2025. Thomas Machowicz / Reuters

Cercanía de Kirk con la Presidencia y traslado por Vance

Tras el ataque, el cuerpo de Kirk fue trasladado a Arizona a bordo del avión vicepresidencial, acompañado por el vicepresidente, J.D. Vance, quien se reunió previamente con la esposa de Kirk, Erika Frantzve, y familiares cercanos.

Vance destacó la relevancia de Kirk en la victoria republicana de 2024 y en la dotación de personal para el gobierno, mientras acompañaba el féretro junto a integrantes de Turning Point USA.

El presidente, Donald Trump, anunció que otorgará a título póstumo la Medalla Presidencial de la Libertad, calificando el asesinato como “atroz” y describiendo a Kirk como “un gigante de su generación y una inspiración para millones”. El mandatario, instigador por ejemplo del asalto al Capitolio de 2021, también ha pedido a sus simpatizantes que no reaccionen de manera violenta tras el asesinato en Utah. "Él era un defensor de la no violencia. Así es como me gustaría que la gente reaccionara", ha afirmado ante las preguntas de la prensa en las inmediaciones de la Casa Blanca, donde ha defendido que "Kirk era una gran persona, un gran hombre. Genial en todos los sentidos, especialmente con los jóvenes".

Al contrario, el mandatario estadounidense ha calificado al sospechoso del asesinato como "un animal". "Ojalá lo detengan y lo atrapen. Lo que hizo es vergonzoso", ha aseverado. El inquilino de la Casa Blanca ha indicado que las investigaciones "están progresando", sin dar más detalles.

