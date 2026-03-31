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Trump no solo acumula rechazos sobre Irán, también amenazas de "acordarse" de quiénes no apoyaron a EEUU
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Trump no solo acumula rechazos sobre Irán, también amenazas de "acordarse" de quiénes no apoyaron a EEUU

Francia es la última nación en sufrir las iras verbales de Donald Trump. ¿Retórica vacía o promesa de que, efectivamente, tomará nota de quién colaboró con EEUU? Sus amenazas vienen de lejos y esto lo sabemos especialmente bien en España.

Miguel Fernández Molina
Miguel Fernández Molina
Donald Trump, delante del logo de la OTAN
Donald Trump, delante del logo de la OTANChip Somodevilla VÍA GETTY IMAGES

En su constante lucha por demostrar que se encuentra neurológica y físicamente perfecto, Donald Trump presume habitualmente de su buena memoria. Y de eso mismo, de memoria, van muchas de sus amenazas al mundo, a esa gran parte del mundo que parece haberle dado la espalda en su ofensiva contra Irán

Con el único apoyo total de Israel, EEUU va contando los desaires de otros países, renuentes a colaborar activa o pasivamente en la operación 'Furia Épica'. Y para épica, la furia que esto provoca en Trump.

El presidente estadounidense ha lanzado este martes una nueva andanada de ataques verbales a los países que no siguen sus pasos militares en la batalla contra el régimen de Teherán y por reabrir el estrecho de Ormuz. Francia ha sido la última de una lista cada vez más larga, de países y organizaciones supranacionales que Trump ha puesto en su propia diana. Con una máxima: "EEUU lo recordará".

La negativa de Francia a permitir que los aviones de EEUU con destino Israel sobrevuelen su espacio aéreo ha generado el último arreón por redes sociales del magnate. "Francia ha sido MUY POCO colaboradora con respecto al “Carnicero de Irán”, ¡que ha sido eliminado con éxito! ¡EEUU lo recordará!", apuntaba en Truth Social.

El mensaje es muy parecido al que ya lanzara contra la OTAN, de la que EEUU es miembro clave. Cinco días antes, el jueves 26, aseguró estar extremadamente "decepcionado" con la alianza por la falta de respuesta de bloque en favor de Washington, alegando que la ofensiva era "una prueba para la OTAN"

Delante de su gabinete y ante los medios añadió que los restantes 31 miembros son unos "cobardes" y que él y todo el país "lo recordaremos", anticipo de los mensajes que está dejando caer en las últimas horas, planteando una posible salida estadounidense de la alianza.

A veces se trata de "recordar"; a veces de "no olvidar". Como dejó entrever que no haría ante la negativa de Reino Unido a respaldar las operaciones, un gesto que le dejó "muy decepcionado" y al que siguieron numerosos reproches al Gobierno de Reino Unido y más especialmente al premier, Keir Starmer.

Pero si de ataques se trata, España se lleva la palma. Desde que Pedro Sánchez rechazó la idea de invertir el 5% del PIB en Defensa, como se comprometió la OTAN en bloque en su última cumbre, Trump ha ido cargando recurrentemente contra España. 

Los ataques verbales se intensificaron, no obstante, desde el veto español al uso de las bases de Rota y Morón para los aviones de EEUU con destino Irán, ahora acrecentado por el cierre del espacio aéreo, una medida que días más tarde ha 'calcado' Francia. 

En estas últimas semanas, tanto Trump como su gabinete han prometido "acordarse" de España con amenazas como cortar todas las relaciones comerciales, promover más impuestos a sus productos o imponer un embargo comercial, cuestiones ya desmontadas por la inviabilidad al tratarse de un miembro de la Unión Europea.

Miguel Fernández Molina
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Soy redactor de actualidad y última hora en El HuffPost, donde coordino el turno de tarde, con todo lo que ocurre en España y el mundo... que no es poco.

 

Sobre qué temas escribo

Escribir de última hora y actualidad ocupa prácticamente todos los campos, pero de forma habitual llevo a cabo mi trabajo sobre cuestiones de Internacional, Política y Deportes, intentando siempre dar ese 'toque Huff' tan nuestro a la hora de elegir y desarrollar los contenidos.



En los años que llevo en El HuffPost han sido muchos los temas tratados y las coberturas a fondo de grandes eventos. Desde las guerras en Ucrania y Gaza, pasando por un sinfín de elecciones (y las que quedan), hasta un foco más deportivo sobre los Mundiales y Eurocopas de fútbol masculino y femenino o los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio y París.



Creo que no siempre basta con simplemente contar lo que ocurre. Por eso, cuando las circunstancias lo permiten, busco enlazar la información con un enfoque más personal, más propio, tanto en las grandes historias como en otras no tan conocidas, pero merecedoras de reconocimiento.

 

Mi trayectoria

Nací en un precioso pueblo de Jaén llamado Sabiote. En cuanto a mi carrera profesional, soy licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Inicié mi camino periodístico en el portal Mundotoro.com, de donde di el salto tras ocho años y algunos proyectos paralelos a El HuffPost, la que es mi casa desde 2019.

 

 

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