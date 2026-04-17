Aristóteles, filósofo griego: "El sabio no dice todo lo que piensa, pero siempre piensa todo lo que dice"

Conocer en profundidad a una persona sabia no suele ser tarea sencilla. La prudencia es uno de los valores que suelen caracterizarles, así que no siempre dicen todo lo que les pasa por la cabeza.

Los filósofos de la antigua Grecia ya eran conscientes de ello, y por eso algunos de ellos ya advirtieron sobre este rasgo. Un ejemplo claro es Aristóteles. Una de sus frases reflexiona sobre la sabiduría y sigue plenamente vigente en nuestra época.

Aristóteles nació en 384 a. C. en Estagira. A los 17 años viajó a Atenas para ingresar en la Academia de Platón, donde permaneció durante 20 años.

Tras la muerte de Platón, Aristóteles fundó su propia escuela: el Liceo. Su discípulo más conocido es Alejandro Magno.

Aristóteles trabajó en todas las áreas del conocimiento: lógica (es el creador del silogismo), biología, metafísica, ética, política o retórica. La profundidad de su pensamiento le permitió desarrollar teorías y reflexiones que han llegado a la actualidad.

Las frases de Aristóteles y de otros filósofos de la antigua Grecia siguen siendo perfectamente válidas a día de hoy. Merece la pena pararse en ellas para obtener enseñanzas y comprender mejor el mundo que nos rodea.

La frase de Aristóteles sobre la sabiduría

Una de las mejores frases de Aristóteles tiene que ver con la sabiduría. Los sabios pueden llegar a ser bastante herméticos, así que es normal que este tipo de reflexiones despierten curiosidad.

La frase es la siguiente: "El sabio no dice todo lo que piensa, pero siempre piensa todo lo que dice".

Se trata de una idea bastante clara, pero con cierta carga de profundidad. Una persona verdaderamente sabia es consciente de los momentos en los que tiene que guardar silencio, y además, cuando va a pronunciarse, lo hace con la seguridad de que ha reflexionado lo suficiente.

Aristóteles consideraba la prudencia como una virtud. No todos los pensamientos deben expresarse en voz alta. Lo importante no es hablar mucho, sino saber cuándo hacerlo.

El sabio no se deja llevar por los impulsos, y en él existe una coherencia entre el pensamiento, la razón y la expresión.

La virtud, por lo tanto, está en el punto medio, no en el exceso ni en el defecto. Esto es clave para entender a Aristóteles.

Otras frases de Aristóteles

Aristóteles dejó otras reflexiones que también merece la pena repasar. Algunas de sus frases más conocidas son las siguientes:

Demasiado poco valor es cobardía y demasiado valor es temeridad.

El amigo de todo el mundo no es un amigo.

El arte es la idea de la obra, la idea que existe sin materia.

Si tanto me alaban será por alabarse a sí mismos, pues al alabarme dan a entender que me comprenden.

El ignorante afirma, el sabio duda y reflexiona.

La finalidad del arte es dar cuerpo a la esencia secreta de las cosas, no el copiar su apariencia.

No conocemos lo verdadero si ignoramos la causa.

La esperanza es el sueño del hombre despierto.

No se puede ser y no ser algo al mismo tiempo y bajo el mismo aspecto.

Todos los hombres desean naturalmente saber.

Como puedes comprobar, todas estas frases invitan a la reflexión y son aplicables a cualquier época. Al fin y al cabo, los grandes filósofos son capaces de alcanzar reflexiones atemporales.