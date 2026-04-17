El "café con huevo" arrasa en Instagram, pero una médica advierte del riesgo real de salmonela al tomarlo

Una nueva moda gastronómica está inundando las redes sociales. Se trata del también conocido como "café con huevo". Aunque para muchos suena extraño, esta bebida tradicional de Vietnam se ha convertido en todo un fenómeno viral, acumulando cientos de miles de 'me gusta' y comentarios entusiastas en plataformas como Instagram.

La receta mezcla yemas de huevo con azúcar y leche condensada, creando una especie de crema espesa que se vierte sobre café fuerte. El resultado es una bebida dulce, con textura espumosa, que muchos describen como un postre líquido similar a un malvavisco.

No es una receta nueva. Este café, conocido en su país de origen como cà phê trứng, nació en Hanói en la década de 1940. Además, no es el único ejemplo: en Europa existe desde hace tiempo una preparación parecida, el zabaglione italiano, que también utiliza yema de huevo batida con azúcar.

"Sabe a salmonela"

En redes, la reacción está dividida. Mientras algunos lo califican como "el mejor café del mundo" o aseguran que "está buenísimo", otros muestran rechazo inmediato. "Sabe a salmonela", escribió un usuario.

Más allá del debate sobre el sabor, los expertos ponen el foco en la seguridad alimentaria. La doctora Sujatha Reddy advierte en el diario estadounidense NY Post que esta tendencia puede tener varias consecuencias. El problema principal está en el uso de yemas crudas, que no llegan a cocinarse durante el proceso.

Según explica, la única forma de eliminar la bacteria de la salmonela es mediante la cocción adecuada del huevo. De lo contrario, existe riesgo de infección, cuyos síntomas incluyen diarrea, fiebre, calambres estomacales, náuseas y vómitos. Además, hay grupos especialmente vulnerables, como mujeres embarazadas y personas mayores, que pueden sufrir complicaciones más graves.

Los huevos pasteurizados como alternativa

Desde el punto de vista nutricional, tampoco hay ventajas claras. La especialista señala que las proteínas del huevo son iguales tanto crudas como cocinadas, y añade que la leche condensada aporta un alto contenido calórico.

También advierte que consumir huevo crudo puede dificultar la absorción de ciertas vitaminas del grupo B, como la biotina. Para quienes quieran probar esta bebida, recomienda optar por huevos pasteurizados.