Trump pide a Israel que deje de bombardear Gaza para negociar la salida de los rehenes

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho que cree que el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) está "listo" para la paz tras la respuesta a su plan para la Franja de Gaza, por lo que ha pedido a Israel que "pare inmediatamente los bombardeos" en el enclave palestino, donde han muerto alrededor de 66.300 personas desde el 7 de octubre de 2023.

"Basándome en la declaración que acaba de emitir Hamás, creo que están listos para una paz duradera. Israel debe detener de inmediato el bombardeo en Gaza para que podamos liberar a los rehenes de forma segura y rápida. Ahora mismo, es demasiado peligroso hacerlo", ha anunciado a través de un mensaje publicado en su perfil de la red social Truth Social.

El inquilino de la Casa Blanca ha confirmado que ya están negociando los detalles "que aún deben resolverse". "No se trata solo de Gaza, se trata de la tan ansiada paz en Oriente Próximo", ha aseverado minutos después de que la milicia palestina propusiera negociar algunos de los aspectos del plan de 20 puntos presentado por el mandatario estadounidense.

Trump dará un mensaje institucional después de que Hamás anunciara que liberará a los rehenes Este mismo viernes, Trump había dado a Hamás un plazo hasta el domingo para aceptar su plan de paz.

Está previsto que, en las próximas horas, Trump dé un mensaje institucional desde el Despacho Oval de la Casa Blanca. La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, compartió en la red social X una fotografía en la que se veía Trump grabando su mensaje frente a las cámaras.

Hamás anunció este viernes en un comunicado que ha decidido liberar a todos los rehenes bajo los términos de Trump y señaló su disposición a negociar de forma inmediata los detalles del acuerdo.

Este mismo viernes, Trump había dado a Hamás un plazo hasta el domingo para aceptar el plan y advirtió que, de lo contrario, “se desatará un infierno como nunca antes se ha visto” contra los islamistas.

Un plan de 20 puntos

El plan de 20 puntos que presentó el lunes en la Casa Blanca, aceptado por el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, propone el fin inmediato de la guerra, la liberación de los rehenes de Hamás y la formación de un gobierno de transición para Gaza, que estaría supervisado por el mandatario estadounidense y el ex primer ministro británico Tony Blair.

Dicha hoja de ruta también contempla la desmilitarización de la Franja y la posibilidad de negociar en el futuro un Estado palestino, algo descartado, sin embargo, por el primer ministro israelí.