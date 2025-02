Trump juega con la fecha de su reunión con Putin: "probablemente" a finales de febrero

Un día después de que las relaciones entre Estados Unidos y Rusia se descongelasen en la mesa de negociaciones de Riad, Donald Trump ha vuelto a insinuar que su encuentro con el presidente ruso, Vladimir Putin, podría tener lugar antes de que acabe este mes. "Probablemente", se ha limitado a decir a la prensa en su mansión de Mar-a-Lago después de que le plantease si su encuentro en persona podría tener lugar en febrero.

Mientras tanto, las negociaciones entre Estados Unidos y Rusia en Riad (Arabia Saudí) han marcado un punto de inflexión en las tensas relaciones entre ambas potencias. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, acordaron avanzar hacia la normalización de sus relaciones diplomáticas y trabajar en un plan para poner fin a la guerra en Ucrania.

"Poner las bases para la cooperación futura en asuntos de interés geopolítico mutuo", fue una de las conclusiones del encuentro, según un comunicado del Departamento de Estado. Lavrov, por su parte, destacó la urgencia de nombrar embajadores y levantar las "barreras artificiales" que han entorpecido las relaciones entre ambos países en los últimos años.

Trump ve con buenos ojos las tropas europeas de paz

Trump, en su estilo característico, no se ha opuesto a la idea de un despliegue de tropas europeas de paz en Ucrania. "Si quieren hacer eso, genial. Estoy totalmente a favor", afirmó, aunque dejó claro que Estados Unidos no enviará soldados. "Nosotros no tendríamos ninguna porque estamos muy lejos", añadió con su habitual desparpajo.

El presidente estadounidense también ha mostrado su confianza en que las negociaciones con Rusia puedan avanzar. "Rusia quiere hacer algo. Quieren frenar esta barbarie salvaje", aseguró, refiriéndose al conflicto en Ucrania. Sin embargo, sus comentarios sobre el liderazgo ucraniano han generado polémica. Trump criticó al presidente Volodímir Zelenski, afirmando que tiene un índice de aprobación del "4 por ciento" —una cifra desmentida por los medios estadounidenses— y sugiriendo que Ucrania debería celebrar elecciones.

Por su parte, Zelenski ha dejado claro que no aceptará ningún acuerdo que se negocie a sus espaldas. "No pueden tomarse decisiones sin Ucrania sobre cómo terminar la guerra en Ucrania", declaró desde Ankara, donde se reunió con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.

El líder ucraniano también ha aplazado su visita a Arabia Saudí, en un gesto que parece indicar su desconfianza hacia las negociaciones entre Washington y Moscú. "Si Ucrania quiere un asiento en la mesa, ¿no tendría la gente que decir que ha pasado mucho tiempo desde que hubo elecciones?", cuestionó Trump, en una clara alusión a la legitimidad del gobierno de Zelenski.

Macron convoca una nueva cumbre en París

Mientras tanto, en Europa, el presidente francés, Emmanuel Macron, ha anunciado una nueva cumbre sobre Ucrania que tendrá lugar este miércoles en París. Macron ha insistido en que una paz duradera no puede lograrse sin la participación de Ucrania y ha abogado por garantías de seguridad para el país una vez que se alcance un acuerdo.

El líder francés también ha reconocido que Europa sola no puede garantizar la defensa de Ucrania y ha sugerido la posibilidad de estudiar su adhesión a la OTAN. Además, no descarta el envío de una fuerza de mantenimiento de la paz bajo mandato de la ONU, aunque ha descartado el despliegue de tropas francesas en zonas de conflicto.

Macron ha atribuido a Trump el mérito de "interpretar un papel decisivo para permitir una negociación y el fin del conflicto". Según el presidente francés, la "ambigüedad estratégica" de Trump ha creado incertidumbre en el Kremlin, lo que podría ejercer presión sobre Putin.

Sin embargo, Macron también ha advertido de que Rusia sigue siendo una "amenaza existencial" para Europa, citando ciberataques, manipulaciones de información y amenazas nucleares como ejemplos de su comportamiento agresivo.

Mientras las negociaciones avanzan, Trump sigue jugando sus cartas. Con su estilo impredecible, el presidente estadounidense ha logrado mantener a todos en vilo, incluyendo a sus aliados europeos y a su homólogo ruso. La pregunta ahora es si este juego de fechas y declaraciones culminará en un acuerdo que ponga fin a uno de los conflictos más sangrientos de la última década.