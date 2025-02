Las cinco claves de la reunión entre Rusia y EEUU sobre la paz en Ucrania

La comunidad internacional tenía puesta toda su atención este martes en la capital de Arabia Saudita, Riad, donde Estados Unidos y Rusia se han reunido por primera vez desde que las tropas rusas comenzaran la invasión de Ucrania en febrero de 2022.

Entre estrategias ocultas y promesas de distensión, ambas potencias buscan un posible punto de encuentro para desatascar el conflicto en Ucrania y normalizar sus relaciones bilaterales. Sin embargo, la ausencia de Kiev y Bruselas en la mesa de negociación ha hecho saltar las alarmas en Europa, que teme un acuerdo a espaldas de sus intereses.

La delegación estadounidense ha estado compuesta por el secretario de Estado, Marco Rubio, el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Mike Waltz, y el enviado especial de Donald Trump para Oriente Próximo, Steve Witkoff. Por su parte, la delegación rusa, ha contado con la presencia del ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, el asesor de Putin Yuri Ushakov y Kiril Dimitriev, director del fondo soberano de Rusia.

Tras dos primeras horas de conversaciones, que habían comenzado sobre las 9.30 hora peninsular, los asistentes a la reunión se han tomado una "breve pausa" para seguir después con las negociaciones, que se han alargado más de lo previsto. Por este motivo, se ha producido un segundo descanso para almorzar.

Finalmente, y después de más de cuatro horas, ha concluido el encuentro con ambas partes satisfechas por haber acercado posturas en los dos principales temas que se querían abordar: la "restauración de las relaciones entre Rusia y EEUU" y las "posibles negociaciones sobre la paz" en Ucrania. "Las conversaciones han terminado. No ha ido mal. Tuvimos una conversación muy seria sobre todos los asuntos que queríamos abordar", en palabras de Marco Rubio.

Relaciones bilaterales y paz en Ucrania

En cuanto a la normalización de la relaciones entre Rusia y EEUU, la portavoz de Estado en EEUU, Tammy Bruce, ha detallado en un comunicado que ambas delegaciones "se comprometen a seguir comprometidas para garantizar que el proceso avance de manera oportuna y productiva", respetando lo acordado en la reunión de este martes:

Crear un "mecanismo de consulta" para abordar los puntos conflictivos en la relación bilateral con el fin de "normalizar el funcionamiento de nuestras respectivas misiones diplomáticas".

en la relación bilateral con el fin de "normalizar el funcionamiento de nuestras respectivas misiones diplomáticas". Designar "equipos respectivos de alto nivel" que trabajen en una solución para poner al conflicto en Ucrania, asegurando una paz que sea duradera, sostenible y aceptada por todas las partes involucradas.

que trabajen en una solución para poner al conflicto en Ucrania, asegurando una paz que sea duradera, sostenible y aceptada por todas las partes involucradas. "Sentar las bases para la cooperación futura en asuntos de interés geopolítico mutuo y oportunidades económicas y de inversión históricas que surgirán de una finalización exitosa del conflicto en Ucrania".

"Trump quiere detener las matanzas. Estados Unidos quiere la paz y está utilizando su fuerza en el mundo para unir a los países. El Trump es el único líder del mundo que puede lograr que Ucrania y Rusia acepten eso", ha concluido Bruce. En esta línea Mike Waltz ha asegurado que "el mundo debería estar agradecido a Trump" por haber hecho posible que comience este camino hacia la paz.

Reunión entre Trump y Putin

Una de las cuestiones que más interés suscitaba era la organización de un posible encuentro entre Trump y Putin para negociar la paz directamente. Yuri Ushakov ha dicho que, para conseguir esto, todavía se necesita un trabajo "intenso".

"Estamos listos, pero aún es difícil hablar de una fecha concreta para un encuentro entre los dos líderes", ha señalado, matizando que esta reunión "difícilmente" tendrá lugar la próxima semana. "Trabajaremos con el fin de crear las condiciones para dicho encuentro", ha aseverado.

Así, ha desarrollado que "los americanos deben nombrar a sus representantes y, entonces, nosotros nombraremos a los nuestros", siendo Putin quien "decidirá por sí mismo cuando recibamos los nombres de los participantes estadounidenses". "Después, seguramente, empezará el trabajo", ha señalado, aunque ha admitido que "por ahora es difícil decir que las posturas se acercan".

¿Cara a cara entre Zelenski y Putin?

El anuncio de este acuerdo no sento nada bien a Zelenski, quien aseguró el lunesque no reconocería ningún resultado que pudiera salir de él: "Ucrania no lo aceptará. Ucrania no sabía nada de esto y considera que cualquier negociación sobre Ucrania sin Ucrania no dará resultados".

"No podemos reconocer nada ni ningún acuerdo sobre nosotros sin nosotros. Y no reconoceremos dichos acuerdos", añadió. Así defendió que su país debe estar presente en todas las negociaciones. De hecho, hace dos semanas mostró su disposición a reunirse presonalmente con Putin a pesar de su mala relación. "Si esa es la única manera de traer la paz a los ciudadanos ucranianos y evitar más pérdidas, claro que aceptaremos esa opción", dijo en una entrevista con el periodista británico Piers Morgan.

Este martes, el portavoz del Kremlin, "El propio Putin ha dicho en varias ocasiones que en caso de necesidad mantendrá negociaciones con Zelenski", ha afirmado este martes el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa diaria. Estas declaraciones abren un nuevo escenario, aunque todavía parece muy lejano.

Ninguneo a Europa

El aspecto más polémico de la reunión entre Rusia y EEUU ha sido la ausencia de Ucrania y Kiev, ya que muchos consideran este gesto como un ninguneo al Viejo Continente y al país liderado por Zelenski. Por ello, los líderes europeos también han mostrado su descontento. En respuesta, el presidente francés, Emmanuel Macron, convocó el lunes en París a los principales dirigentes de la Unión Europea, la OTAN y el Reino Unido con el objetivo de coordinar una postura unificada.

Aunque surgieron discrepancias respecto a la opción de desplegar tropas de paz en Ucrania, hubo consenso en que cualquier acuerdo debe contar con la participación de Kiev y asegurar garantías firmes para evitar una resolución incompleta del conflicto.

Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, sí se ha reunido este martes en Bruselas con el enviado especial de Trump para Ucrania, el general retirado Keith Kellogg, para pedirle colaboración en la consecución de una paz "justa y duradera" que tenga en cuenta la independencia y soberanía de Ucrania y esté respaldada por garantías de seguridad.

La jefa del Ejecutivo europeo ha defendido una "paz justa y duradera" en Ucrania, subrayando que cualquier acuerdo debe respetar "la independencia, soberanía e integridad territorial" del país y estar respaldada por "sólidas garantías de seguridad".

Reconociendo que el continente atraviesa un "momento crítico", Von der Leyen ha defendido ante Kellogg que la UE quiere trabajar con Washington para "poner fin al derramamiento de sangre y ayudar a garantizar la paz justa y duradera" que, según ha recalcado, se merece Ucrania tras casi tres años de invasión rusa.

Adhesión de Ucrania a la UE y la OTAN

Entre las cuestiones a debatir después de esta reunión se espera de esté la adhesión de Ucrania a la UE y la OTAN, alianza de la que EEUU es miembro. Dmitri Peskov ha asegurado este martes que Rusia no se opone a que Ucrania se una a la Unión Europea (UE), pero sí a alianzas militares como la OTAN.

Ha argumentado que la adhesión a la EU "es un derecho soberano de cualquier nación, y se trata de procesos de integración económica, en los cuales nadie tiene derecho a imponer nada a otro país, ni nosotros pretendemos hacerlo".

Por el contrario, ha destacado que el ingreso de Ucrania en la OTAN sigue siendo una "línea roja" para el presidente ruso, quien considera que la expansión de la Alianza Atlántica hacia las fronteras de Rusia es uno de los factores que desencadenaron el actual conflicto.

Por el momento, parece que esta acción no se va a dar, ya que EEUU no es partidario de que ocurra. La semana pasada, el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, dijo que la incorporación de Kyiv a la OTAN no es realista. "Estados Unidos no cree que la membresía de Ucrania en la OTAN sea un resultado realista de un acuerdo negociado", manifestó, antes de agregar que país no desplegará soldados en el país ucraniano.