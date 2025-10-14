Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Y tras el "nos acercaremos" llegó el 'recordatorio' desde Washington: "Todos los aliados, incluida España, tendrán que cumplir con su obligación en Defensa"
Tras la buena sintonía aparente por parte de Donald Trump durante el acto de la firma del acuerdo de paz en Egipto, al día siguiente su embajador en la OTAN recuerda a España "y a todos", que no habrá ninguna exclusividad, y que todos los países tendrán que afrontar el 5% en Defensa, como quedó acordado el pasado mes de junio.

Pedro Sánchez y Donald Trump se saludan en EgiptoEFE

"Y España... ¿Dónde está España? Nos acercaremos. Están haciendo un trabajo fantástico". Esta frase pronunciada por Donald Trump durante el acto de la firma del acuerdo de paz sobre Gaza en Egipto este lunes, ha sido continuada por su embajador ante la OTAN, Matthew Whitaker, de una manera no tan amigable. 

El mandatario estadounidense parece haber pensado algo así como... 'Sí, sí, presidente, pero... aquí pagan todos'. Whitaker ha recordado este martes a "todos los aliados, incluida España", que deben comprometerse a cumplir lo firmado hace unos meses, cuando EEUU reunió  a todos los países miembro de la Alianza y cual padre regañando a su hijos en la mesa del comedor, les obligó a firmar el compromiso de abonar el 5% del PIB en materia de Defensa para el año 2029.

Sin embargo, el representante de EEUU en la OTAN ha preferido no valorar ni entrar en debate acerca de las palabras de Trump sobre la expulsión de España del Tratado del Atlántico Norte. "Todos los aliados, incluida España, tendrán que cumplir con su obligación del artículo 3, que dice que gastarán en su compromiso. Sin excepciones ni salvedades. Todos y cada uno de los aliados tendrán que hacerlo", ha señalado Whitaker antes de reunirse con los ministros de Defensa de la OTAN este miércoles en Bruselas.

Hay que recordar que de ese 5%, el 3,5% irá destinado a la inversión directa en medios militares para cumplir los objetivos de capacidades, o lo que es lo mismo, que los 32 aliados tengan que desembolsar el 3,5% de su PIB en armamento comprado a EEUU.

Asimismo, Whitaker ha querido tirar de historia, y ha señalado que, aunque su país lleva 76 cargando con la mayor parte del coste económico en Defensa de la OTAN, "el mundo actual es demasiado peligroso como para dar la seguridad por sentada", e incidió en la problemática que Washington lleva décadas señalando: el desequilibrio de la organización en cuanto a inversión.

En resumen, Whitaker ha asegurado que, si los 32 países aliados destinan el porcentaje acordado, la seguridad de la OTAN se verá reforzada considerablemente. Por todo esto, Whitaker sostiene que el objetivo de los países firmantes del acuerdo en el pasado mes de junio debe ser cumplido sin excepciones, e indirectamente mira de reojo a España, ya que Sánchez aseguró días antes de la cumbre de la OTAN en La Haya, que el acuerdo permitía a nuestro país, "desvincularse" gracias a una cláusula interpretativa, algo que fue negado de inmediato por el gobierno de EEUU.

Soy redactor de El HuffPost España, donde escribo sobre todo tipo de contenidos: desde actualidad, última hora, política, sociedad y deporte hasta política internacional, en menor medida.

 

Nacido en Jaén en 1998, me decanté por estudiar Historia y Periodismo en la Universidad Rey Juan Carlos durante 2016 y 2022. Desde entonces, mi trabajo se ha centrado en contar la actualidad con contexto, intentando entender no solo lo que ocurre, sino también de dónde viene y qué consecuencias puede tener. Al fin y al cabo, la Historia —aunque a veces parezca dormida— siempre está detrás de los titulares.

 

Como vocación, los asuntos históricos me llaman mucho la atención, pero durante los últimos años, la "actualidad manda", y el ritmo frenético de sucesos económicos, políticos y geopolíticos (casi todos negativos) en un mundo cada vez más convulso acapara gran parte del trabajo de manera diaria. Esto ha provocado que haya desarrollado una gran pasión e interés por entender cómo y por qué ocurren gran parte de todos los acontecimientos históricos que estamos viviendo constantemente.


Intento contar el presente con rigor, con un punto de contexto histórico y, cuando se puede y con una pizca de ironía. Porque incluso en los días más intensos, un poco de perspectiva —y de humor— ayuda a entender mejor lo que pasa.

 

Mi experiencia profesional comenzó allá por 2019, como colaborador en Radio Libertad y Radio Marca, donde cubrí actualidad deportiva diaria y descubrí el vértigo de informar a contrarreloj. Más tarde pasé por AS, donde amplié el foco: además de deporte, seguí temas de actualidad general y aprendí que en el periodismo, a veces, el fuera de juego también puede ser político.


En enero de 2023 me incorporé a El HuffPost, donde escribo sobre política, sociedad y actualidad en todo tipo de frentes: desde elecciones hasta debates nacionales e internacionales, deporte y sucesos (un poco de todo). En definitiva, todo lo que marca la conversación pública y, en general, todo aquello que explica por qué el mundo gira como gira (y por qué a veces parece hacerlo del revés).

 

 

