Y tras el "nos acercaremos" llegó el 'recordatorio' desde Washington: "Todos los aliados, incluida España, tendrán que cumplir con su obligación en Defensa"

"Y España... ¿Dónde está España? Nos acercaremos. Están haciendo un trabajo fantástico". Esta frase pronunciada por Donald Trump durante el acto de la firma del acuerdo de paz sobre Gaza en Egipto este lunes, ha sido continuada por su embajador ante la OTAN, Matthew Whitaker, de una manera no tan amigable.

El mandatario estadounidense parece haber pensado algo así como... 'Sí, sí, presidente, pero... aquí pagan todos'. Whitaker ha recordado este martes a "todos los aliados, incluida España", que deben comprometerse a cumplir lo firmado hace unos meses, cuando EEUU reunió a todos los países miembro de la Alianza y cual padre regañando a su hijos en la mesa del comedor, les obligó a firmar el compromiso de abonar el 5% del PIB en materia de Defensa para el año 2029.

Sin embargo, el representante de EEUU en la OTAN ha preferido no valorar ni entrar en debate acerca de las palabras de Trump sobre la expulsión de España del Tratado del Atlántico Norte. "Todos los aliados, incluida España, tendrán que cumplir con su obligación del artículo 3, que dice que gastarán en su compromiso. Sin excepciones ni salvedades. Todos y cada uno de los aliados tendrán que hacerlo", ha señalado Whitaker antes de reunirse con los ministros de Defensa de la OTAN este miércoles en Bruselas.

Hay que recordar que de ese 5%, el 3,5% irá destinado a la inversión directa en medios militares para cumplir los objetivos de capacidades, o lo que es lo mismo, que los 32 aliados tengan que desembolsar el 3,5% de su PIB en armamento comprado a EEUU.

Asimismo, Whitaker ha querido tirar de historia, y ha señalado que, aunque su país lleva 76 cargando con la mayor parte del coste económico en Defensa de la OTAN, "el mundo actual es demasiado peligroso como para dar la seguridad por sentada", e incidió en la problemática que Washington lleva décadas señalando: el desequilibrio de la organización en cuanto a inversión.

En resumen, Whitaker ha asegurado que, si los 32 países aliados destinan el porcentaje acordado, la seguridad de la OTAN se verá reforzada considerablemente. Por todo esto, Whitaker sostiene que el objetivo de los países firmantes del acuerdo en el pasado mes de junio debe ser cumplido sin excepciones, e indirectamente mira de reojo a España, ya que Sánchez aseguró días antes de la cumbre de la OTAN en La Haya, que el acuerdo permitía a nuestro país, "desvincularse" gracias a una cláusula interpretativa, algo que fue negado de inmediato por el gobierno de EEUU.